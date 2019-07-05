«Зенит» наконец-то взял игрока на левый фланг. Трансферные дела питерцев

Семак сбрасывает балласт
Преимущественно в «Сочи». В клуб, спортивный директор которого недавно говорил, что у команды «ни состава, ни задач», отправились защитник Иван Новосельцев, универсальный Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз. При этом речь идёт не об арендах, а о полноценных трансферах.
Все трое прошедший сезон провели в других командах. Новосельцев играл за «Анжи» и «Ростов», Цаллагов и Полоз – в «Рубине». Семаку эти игроки были не нужны на внутренней арене, и уж тем более они не пригодились бы в предстоящей Лиге чемпионов. Их брали на взлёте, но довольно быстро стало ясно, что стабильно держать высокий уровень они не могут.
Также был окончательно отцеплен форвард Панюков. Он провёл не самый плохой сезон в Екатеринбурге, но до полноценного шанса в «Зените» (как, например, Джорджевич) он, очевидно, не дотянул. К тому же сам игрок хотел остаться в «Урале»:
- Счастлив, что остаюсь в «Урале» – сейчас для меня это правильный выбор, шаг вперед. Когда я приходил в «Зенит», то знал, что первые полгода я проведу за «Зенит-2», а получилось, что сезон. Я бы даже не был в основной команде, если бы вернулся. Сейчас я перешел в тот клуб, где я играл, поэтому это моя команда. С Семаком на тему возвращения ни разу не говорил, да и вообще этот вопрос не обсуждался ни с кем, - говорил игрок «Чемпионату», когда стало известно о трансфере.
Был разорван контракт с Клаудио Маркизио. Итальянец приходил в «Зенит» год назад звездой, но добрую половину проведённого времени в России был травмирован, а когда выходил на поле – чаще радовал соперников, чем своего тренера.
«Зенит» разорвал контракт с Маркизио. Итальянец роскошно провёл этот год
Свободными агентами ушли голкипер Юрий Лодыгин (последние полгода он провёл в греческой аренде в «Олимпиакосе») и защитник Луиш Нету. Вратарская линия у «Зенита» и так в порядке (Лунев справляется, а Кержаков – отличный вариант для второго номера), а лишний игрок обороны с иностранным паспортом (учитывая скорое ужесточение лимита) питерцам ни к чему.
Официально закончил Анюков, хотя он, конечно, балластом и не являлся. 36-летний россиянин даже в последний свой сезон выглядел (пусть и не в каждом матче) довольно убедительно. Анюков подписал с петербургским клубом годичный контракт и вошел в штаб Сергея Семака в основной команде. Александр провёл роскошную и длинную карьеру в Петербурге: провёл 417 матчей за «Зенит», выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, 5 чемпионатов России и 2 Кубка.
Подъехало усиление проблемной позиции
В плане приобретений пока что «Зенит» далеко не самый активный клуб нашей лиги, но при этом слухов вокруг пополнения состава ходило достаточно. Комментатор Геннадий Орлов даже разразился:
- Трансферы «Зенита» — это самая главная проблема сейчас. Вчера всех удивил Сергей Богданович Семак, сказав, что у него было другое мнение по поводу Сутормина и что он хотел, чтобы тот оказался в «Зените», а в итоге ушел в «Рубин». Это удивительно, но тут все просто: ему малую зарплату предложили. Жизнь-то одна, карьера одна.
Но если главный тренер просит, то нужно идти за мнением главного тренера. У нас весь менеджмент по приглашению игроков не имеет опыта. Рибалта до «Зенита» не был спортивным директором нигде. Он предлагал игроков — это скаутская служба. Здесь он должен выполнять большую роль. Его заместитель Вячеслав Малафеев — дебютант в этой отрасли, заместитель Малафеева Макаров — тоже дебютант.
Семак-то не дебютант — он чемпион страны, он всем доказал, что к нему надо прислушиваться. Но как такое могло произойти? Я не вижу логики в этих решениях.
А то, что у нас перекупили двух игроков? Лоди и Диас — их перекупают. Ну, ребята, тогда не вбрасывайте информацию о том, что они могут оказаться в «Зените», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».
Ещё Семак подтверждал, что ему был интересен Сутормин, но его перехватил «Рубин», очевидно, предложивший более выгодные условия:
- Я всегда выделяю футболистов по игре. Мне как тренеру он интересен. Но он выбрал «Рубин» для продолжения карьеры.
Это его выбор. Ничего страшного не произошло, - приводит слова наставника «Зенита» sport24.
«Оренбург», что с тобой? Команда тает в это межсезонье
Единственным подписанием действующих чемпионов на данный момент остаётся Дуглас Сантос, о переходе которого объявили накануне. Таким образом «Зенит» попытается решить проблему левого фланга.
Набиуллин, который долгое время слыл в Казани главной футбольной надеждой России, в Петербурге деградировал до уровня среднего и ограниченного защитника (хотя начал он ещё до переезда), который не может предложить необходимый атакующий объём. Семак уже давно пытался изменить ситуацию на этом краю. Зимой вроде бы уже договорились о покупке Акуньи, но не срослось, как сообщали, уже на последнем этапе.
Александр Медведев рассказал, что Жирков остаётся в «Зените». Юрий ещё может, но у него возраст и травмы. Так что Дуглас Сантос очень кстати.
Его пытались подписать ещё год назад, но тогда только вылетевший из Бундеслиги «Гамбург» запросил совсем сумасшедшие деньги. Прошёл год, команда так и не вернулась в элитный дивизион, и аппетиты руководства немецкого клуба стали скромнее. Как сообщают, заплатили за Дугласа около 15-ти миллионов евро (примерно на 10 меньше, чем просили немцы прошлым летом).
Бразильскому новичку питерского клуба уже 25 лет. Он провёл в Европе три сезона (до этого ещё трижды выходил в Серии А, когда играл за "Удинезе"). Два первых в Бундеслиге, где он играл достаточно, но не сказать, что очень много, и один во втором немецком дивизионе.
Статистика, правда, у него не очень впечатляющая. В прошедшем сезоне (это второй дивизион Германии!) Сантос провёл 33 игры, в которых забил один мяч и отдал 4 голевых передачи. Сравним с Жирковым – у него при 12 матчах столько же голевых, пусть и ни одного гола. Не говоря о том, что уровень чемпионатов совсем разный.
Сам футболист уже прокомментировал свой переход. Оказалось, трансферу частично поспособствовал бывшая звезда Петербурга Халк:
– Как долго размышлял над переходом и с кем советовался? Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге.
Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово.
Посмотрел ли я что-нибудь? Нет, я еще не успел. Но Халк говорил мне про Петербург, что это очень большой и очень туристический город.
Сразу понятно, что это настоящий европейский город, поэтому переехать сюда и влиться в его жизнь будет несложно, - сказал Сантос.
Время у футболиста наверняка будет. Главное, чтобы его оставалось не столько, сколько было у Маркизио.
Фото: de.onefootball.com, Пресс-служба ФК «Зенит»
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