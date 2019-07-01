«Оренбург», что с тобой? Команда тает в это межсезонье

Конечно, будут замены, трансферы. Сутормин и Бегич — основные игроки команды, но и им надо развиваться, и клубу деньги получать, поэтому ищется середина, которая бы способствовала этим пунктам. Чтобы и наш клуб развивался, и мы могли существовать нормально.



Надо и молодых подключать, также в команде есть и возрастные игроки. За счет этих игроков будем приобретать новых футболистов.



Вынужденная продажа? Это нормальная практика, жизнь продолжается, ребятам надо расти, а нам развиваться. В Казани будем смотреть за этими футболистами, будем болеть за них. Трансферы будут, идет нормальный процесс, клуб живет и будет развиваться.

Один из самых любопытных участников премьер-лиги прошедшего сезона никого не покупает, но даром раздаёт важных игроков. Пытаемся разобраться, что происходит с коллективом Федотова и к чему это приведёт.За прошедшие полгода мы часто переживали из-за «Рубина». Команда, которая обыгрывала «Барселону», стремится в ФНЛ: из-за финансовых проблем ушли лидеры, руководство не смогло сохранить даже главный козырь – Бердыева и его помощников. Но летом Казань хоть кого-нибудь, но покупает.Ситуация в «Оренбурге» на данный момент хуже, хотя сразу этого почему-то никто не заметил.В позапрошлом году Федотов подхватил команду в ФНЛ по ходу чемпионата и, несмотря на отставание, опередил в борьбе за выход в премьер-лигу и Аленичева , и Тихонова. Но это было только начало. Закончившийся сезон «Оренбург» провёл в высшем футбольном дивизионе неожиданно мощно.Команда, которая даже не получила существенного усиления, стала одним из открытий РПЛ. «Оренбург» побеждал «Спартак» (выбил его с четвертого места), ЦСКА и «Локомотив», сыграл результативную ничью на выезде с «Краснодаром» и до конца апреля претендовал на попадание в еврокубки.Тогда случилась серия без побед в четыре игры, из-за чего команда Федотова увязла в середине таблицы. Но сравните этот результат с тем, что показали усиленные «спартаковским» балластом «Крылья», ковырявшиеся в стыковых матчах с «Нижним Новгородом», или тот же «Енисей», который вылетел без единого шанса.Межсезонье началось с проблем по поводу арены. Лига хотела заставить «Оренбург» играть в Самаре, потому что клуб не сдержал слово: в СМИ сообщали, что год назад руководство обещало расширить домашнюю арену до 12 тысяч мест (всё дело в том, что по правилам до этого лета у любой команды РПЛ должна была быть арена, вмещающая не менее 10 тысяч), но «Оренбург» этого так и не сделал.Пришла на помощь отмена этого бесполезного пункта в регламенте. Но дальше возникли проблемы куда серьёзнее.Во-первых, «Оренбург» потерял свою главную звезду Алексея Сутормина. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром в составе (8 голов и 2 голевые передачи), вытащил несколько матчей, да и вообще отвечал за креатив в команде Федотова. «Оренбург» хорошо оборонялся, умел атаковать через фланги, но вот с тонкостью были проблемы. Сутормин их (не всегда, конечно, иначе бы он поехал играть куда-нибудь в «Реал») решал.Ещё с зимы ходили слухи, что Сутормин отправится на повышение в «Зенит». Но, как сообщал журналист Иван Карпов, в Петербурге предложили слишком маленькую зарплату. Шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов начал торговаться с 400 тысяч евро в год, потом предлагал – 500 и 600. При этом по условиям контракта зарплата игрока должна была расти каждый год (соглашение было рассчитано на 5 лет).Но был подвох. Зарплата Сутормина в «Зените» росла бы каждый год на 200 тысяч, если бы он проводил в составе 60% матчей (читай: стал игроком основного состава). При этом даже при всех успехах Сутормина в Петербурге к 2024 году личка игрока выросла бы лишь до 1,6 миллиона евро в год.С одной стороны, 10 миллионов рублей в месяц зарплата явно неплохая. С другой стороны, Сутормин должен был впахивать несколько лет ради того, чтобы его зарплата... Стала немногим больше, чем у Заболотного, который последний год служит посмешищем для футбольном публики.Так что в итоге Сутормин договорился с «Рубином», насчёт которого пока неясно, насколько команда будет на следующий сезон боеспособна. По информации «БИЗНЕС Online», «Оренбург» заработал на этом 2 миллиона евро.Для игрока такой важности (пока только для «Оренбурга») это смешные деньги даже по нынешним тяжёлым временам. Не отпустить Сутормина в «Зенит» было бы преступлением, а вот отдавать столь нужного игрока почти даром в Казань – такое себе решение.Во-вторых, ушёл целый ряд футболистов, которые были не так важны, но играли существенную роль. Например, голкипер Фролов. У него закончился контракт, после чего вратаря бесплатно подписала команда «Сочи». Фролов не был самым стабильным голкипером лиги (например, в первом туре «Оренбург» проиграл в Москве из-за его ошибки), но при этом выдавал реально мощные игры и железно был первым номером.Следом за Суторминым в «Рубин» переехал защитник Бегич (23 игры и 2 гола), который был, наверное, лучшим среди центральных защитников в плане борьбы и вообще разрушения. Свободным агентом ушёл в «Тамбов» другой классный игрок (и по совместительству местная легенда) Ойеволе (22 матча, 3 гола и 2 результативных передачи). Да, ему уже 36 лет, но в грядущем сезон он бы мог пригодиться Федотову. Хотя бы в качестве игрока подмены.Ещё один из защитников Андреев (14 матчей) завершил карьеру. Забивший 1 гол за 15 матчей Чиркин тоже команду покинул. Ушёл и полузащитник Сергей Бреев (13 матчей).Очевидно, искать замену. Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию изданию sport24:Но есть любопытный момент. По ходу сезона в «Оренбурге» был скандал, поскольку зачем-то (после столь удачного начала менять что-то в клубе?) новым селекционером клуба поставили запачканного в «спартаковских» конфликтах Трабукки. Тогда по этому поводу состоялся полноценный скандал.Жене тренера Федотова звонили и предлагали ему оставить работу, а игроки открыто выражали недоумение, к чему новый человек, если и так всё идёт как надо?- Да, нам его представил президент клуба, что он пришел в клуб, по селекционной работе. Мое мнение — не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на 100%, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю, - говорил вратарь Довбня.Сейчас на официальном сайте «Оренбурга» не удалось найти упоминания Трабукки, но клуб не объявлял о том, что агент перестал с ними сотрудничать. Так что, видимо, он продолжает работать и сейчас.Может, не зря Довбня и нервничавший тогда Федотов были против такого назначения? Потому что пока кадровая ситуация в команде выглядит очень неприятно.