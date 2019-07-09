Кикнадзе не позавидуешь. У «железнодорожников» масса проблем

В конце минувшего сезона казалось, что в «Локомотиве» всё просто огонь. Легендарный Сёмин, несмотря на возраст, продолжал разрывать чемпионат. «Железнодорожники» второй год подряд стали лучшими в Москве, забрали прямую путёвку в группу Лиги чемпионов, а ещё взяли Кубок – и обогнали по числу вторых российских трофеев ЦСКА.
При этом было ощущение, что после ухода Геркуса прекратится перманентная холодная война между руководством команды и руководством клуба. Все эти пикировки в прессе между Сёминым, Штоффельсхаусом и Геркусом, очевидно, не шли никому на пользу.
Но межсезонье оказалось для «железнодорожников» настолько стрессовым, что на данный момент «Локомотив» даже переплёвывает «Спартак» в плане агрессивной и нездоровой атмосферы вокруг клуба.
А это ещё то достижение.
Гильерме и контракт
Бразильский вратарь начинал в нашей стране не особо успешно, но со временем вырос в одного из лучших киперов лиги. Ему выдали российский паспорт, после чего Гильерме стал первым вратарём сборной. Во многом благодаря ему состоялось чемпионство в прошлом году.
Гильерме полюбили болельщики, а он, как казалось, очень любил и был благодарен «Локомотиву». И до текущего лета сложно было представить, что вратарь станет отказываться от продления контракта. Как-то не вязалось это с добродушным и легко признающим свои ошибки парнем.
Но, видимо, с российским паспортом к Гильерме пришёл и зверский аппетит. По информации «Спорт-Экспресса», Маринато затребовал 3 миллиона евро в год и 3 миллиона евро подъёмных. Учитывая, что последние годы наш футбол становится только экономнее, а клубы – прижимистее, требование это выглядит совсем наглым.
Моментально поползли слухи об интересе «Спартака». Новый генеральный директор Томас Цорн, насколько известно, горит желанием подписать ещё одного вратаря. Итальянского кипера за 2 миллиона этим летом оказалось мало...
Ещё позавчера была информация, что кризис миновал. В СМИ писали, что «Локо» и Гильерме ударили по рукам. Но на вчерашней встрече выяснилось – игрок и клуб не только не разобрались, но и порядком друг другу надоели. Гильерме сказал:
- По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.
Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым, - заявил вратарь.
После этого слово взял Кикнадзе:
- Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб.
Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет, - таким образом генеральный директор подтвердил, что «Спартак» участвует в игре за Гильерме.
И кругом остаются вопросы. Зачем Гильерме идти в самую токсичную команду в лиге, где придётся преодолевать сопротивление болельщиков, бороться за место в старте с Максименко и Селиховым и портить отношения с фанатами «Локо»? На данный момент у него прекрасно складывается карьера. «Красно-зелёные» стабильнее и ближе к Лиге чемпионов. В сборной первый номер – именно он. Но Гильерме хочет рискнуть всем, что у него есть.
И – самое забавное – дело всё заключается в пятистах тысячах евро в год. Именно столько, по информации журналистов, «Локомотив» не хочет доплачивать.
Так и хочется спросить: Гиля, что ты делаешь?
Но есть вопросы и к другим участникам подковёрной борьбы клубов. А что, собственно, делает «Спартак»? Они уже привезли Романьоли, которого теперь придётся куда-то деть. На сборах зачем-то давали шанс Реброву, хотя на его счёт всё давно ясно. При этом в команде остаётся классный Селихов и небезнадёжный Максименко. Да, Селихов был не очень весной – и что теперь, отдавать его в аренду в «Крылья»?
Не говоря о том, как будет беситься фанатка, если Гиля внезапно потеряется в новой среде. Хладнокровным вратаря «Локо» не назовёшь точно. А иллюзий, что его примут радужно, строить не нужно. Тем более после таких слов.
Гильерме Спартак pic.twitter.com/GovsIQhFdb— Спартак Москва (@CnAPTAK_MOCKBA) July 9, 2019
Правда, можно спросить и «Локомотив». Почему своей почти уже легенде Кикнадзе предлагает 1+1? Гильерме всем в составе «красно-зелёных» уже всё давно доказал. Возраст для вратаря у него солидный, но ещё пять лет на высоком уровне голкипер отыграть, вероятно, сможет.
Конфликт Кикндазе и Сёмина вряд ли закончится
Всё началось с дела Мурило, о котором вы наверняка в курсе. Сёмин хотел Ерёменко, но ему привезли ноунейма из Бразилии, из-за чего Юрий Павлович рассердился и поперву не хотел брать защитника с собой на сборы. В итоге общий язык нашёлся. Мурило поехал тренироваться с командой и провёл полностью матч за Олимп-Суперкубок России. Он результативно ошибался, зато классно боролся с Дзюбой. В общем и целом все признали, что на футболиста есть хорошие надежды.
Только вот дело здесь не в одном игроке. Уже сейчас можно сказать, что кризис в этой ситуации миновал. Но ситуация внутри «Локомотива» вновь напряжённая. Кикнадзе, отвечая на вопрос насчёт Мурило, заочно уколол Сёмина, который говорил, что в деле Мурило не видел:
- Верю, что мы сможем за 2-3 года продать Мурило за несравненно большие деньги. Я в этом не сомневаюсь. А по поводу того, что Сёмин его не знал… Кто такой Мурило, знает и Зидан, и Гвардиола. Он игрок заметный, - сказал генеральный директор.
Очевидно, что конфликт этот не последний. Кикнадзе принципиален и помучается с тренером не меньше Геркуса.
С другой стороны, вдруг Юрий Павлович в других условиях не может добиваться успехов?
Тарасов хочет денег
Контракт с травмированным Тарасовым «Локомотив» продлевать не захотел. Нежелание адекватное – после чемпионского сезона хавбек почти не играл, да и когда выходил на поле, радовал больше соперника. Например, как в осенней игре в Петербурге.
Этим летом Тарасов сделал операцию, при этом был уверен, что «железнодорожники» её оплатят. Оказалось, что клуб не собирается этого делать. В интервью Тарасов назвал расставание с «Локо» неприятным, а Кикндазе прояснил ситуацию:
- Что касается Димы Тарасова, то о том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг.
Дима подумал, что ответ клубного врача со словом «хорошо» на его смс о том, что он будет оперироваться, — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Думаю, у нас с Тарасовым может дойти до суда, - сказал Кикнадзе.
Опять какая-то неловкая мелочь, из-за которой страдает репутация клуба, а значит (подспудно) - и команда. Правда, вот в чём наверняка нельзя упрекнуть Кикндазе: с болельщиками он сидел до победного конца и отвечал на все неудобные вопросы. Настолько острых встреч с болельщиками наша лига не помнит.
Но у гендира возникают проблемы и с болельщиками.
Фанаты против Кикндазе
В первых числах июля болельщики «Локомотива» опубликовал письмо в социальных сетях председателю совета директоров АО «ФК «Локомотив» Мещерякову. Фанаты заявили, что за полгода Кикнадзе так и не встретился с их представителями, клуб не помог в ситуации, когда болельщикам было запрещено устроить согласованный перфоманс на финале Кубка России, а также припомнили скандальное интервью коммерческого директора Марата Фаттахова.
Болельщикам не понравилось интервью коммерческого директора «Локо»
Кикндазе и здесь не уходил от конфликта. Фанатам он ответил категорично. Если разбивать по пунктам:
• Кикнадзе назначал встречу представителям болельщиков ещё в марте, но на неё никто не пришёл, хотя предварительные подтверждения были
• Клуб активно работает с болельщиками. Например, со стороны «Локо» была оказана всесторонняя поддержка в организации перфомансов на матчах с «Крыльями Советов», «Краснодаром», ЦСКА и «Уфой»; было представлено 6000 футболок болельщикам Южной трибуны на матче с ЦСКА
• Клуб пытался разобраться с ситуация вокруг финала Кубка России, но даже совместных усилий представителей РФС и «Локомотива» оказалось недостаточно против местной полиции. При этом Кикнадзе не обошёлся без шпильки: «В ходе расследования были установлены факты, свидетельствующие о том, что планируемые со стороны отдельных групп фанатов действия выглядели далеко не безупречно»
• Коммерческий директор Клуба Марат Фаттахов, «который 22 года работает в «Локомотиве» и беззаветно верен красно-зеленым цветам», всего лишь объяснил вектор развития программы. А в прошлом году Клуб установил рекордные показатели по продажам абонементов и средней посещаемости «Локо» в чемпионате
Болельщикам жёсткость понравилась не очень, поэтому 35 минут на матче Суперкубка они молчали. Но сложности возникли не только в плане общения. У «Локомотива» ужасная ситуация с реализацией абонементов.
На данный момент было продано лишь около трёх тысяч абонементов. Даже у «Краснодара», у которого ещё не сформировалась база фанатов, ситуация лучше – там проданных абонементов в четыре раза больше. Вот что делают (в том числе) непродуманные заявления коммерческих директоров. А ведь уже наверняка известно, что команда будет играть в Лиге чемпионов...
- Наша ошибка – нужно было заранее сделать кампанию по продвижению и объяснению, как все происходит. Сейчас на 25% превышаем темп продажи абонементов прошлого года, выручка – больше на 80%, - сказал Кикндазе.
Действительно больше. Но дело в том, что год назад чемпионат начинался почти на месяц позже. Так что сравнивать абсолютно не корректно.
Начинает Кикнадзе залихватски и дерзко, как, наверное, и обязывает его фамилия. Но как бы с таким подходом не повторить судьбу Смородской, которая стала для фанатов олицетворением чистого зла на долгие годы вперёд.
Она и то начинала помягче.
Фото: официальный сайт "Локомотива", "Чемпионат", ТАСС