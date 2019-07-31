Дмитрий Комбаров: "Трёхгорное" или "Жигулёвское"? Мне всегда больше нравилось "Жигулёвское"

В Самаре прошло торжественное подписание соглашения между "Крыльями Советов" и АО "Жигулёвское пиво". Защитник самарского клуба Дмитрий Комбаров был одним из приглашенных гостей и после мероприятия поделился своими предпочтениями по поводу пенных напитков.

- Футбол и пиво - насколько, на ваш взгляд, это совместимые понятия?



- Главное - не злоупотреблять этим делом. А так, научно доказано, что пиво это абсолютно нормальный напиток, который даже способствует восстановлению. Но бокал, два - максимум. Я думаю, что сотрудничество "Крыльев" и "Жигулевского пива" хорошее, взаимовыгодное.



- Все болельщики знают, что такое в Самаре бар "На дне". Насколько вы уже успели с ним познакомиться?



- Я только слышал об этом баре - много положительных отзывов. Слышал, что фанаты постоянно сюда ходят. Сам я здесь впервые. Если будет время и возможность, я обязательно зайду сюда еще.



- Вы успели попробовать "Жигулевское"?



- Меня угостили безалкогольным пивом. Чисто символически сделал глоток.



- Позвольте тогда провокацию. Что лучше - "Трехгорное" или "Жигулевское"?



- "Жигулевское" мне всегда больше нравилось.