Самарского губернатора возмутили слова Божовича о Соболеве: «Если он так сказал, избави Бог от тренера, который несёт такую чушь»

Ответ тренера «Крыльев» о дальнейших перспективах лучшего игрока июля в РПЛ вызвал негодование болельщиков и дошёл до губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: ФК "Крылья Советов"

«Дай Бог, чтобы его кто-то забрал, потому что всегда надо стремиться к лучшему. Я бы хотел его увидеть через какое-то время в какой-то сильной российской команде».

«Если он действительно так сказал: «Дай Бог, чтобы Соболева через какое-то забрала сильная команда»… Ну, знаете, не очень, во-первых, верю, что это так, но вы мне приводите это как цитату. Тогда я отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крылья Советов»: избави Бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь. Но еще раз подчеркну, что очень сомневаюсь, что было сказано именно так, все-таки русский для Божовича неродной язык. И я надеюсь, что разберемся в ситуации: поймем, что он действительно сказал и что он думал».