Самарского губернатора возмутили слова Божовича о Соболеве: «Если он так сказал, избави Бог от тренера, который несёт такую чушь»

«Дай Бог, чтобы его кто-то забрал, потому что всегда надо стремиться к лучшему. Я бы хотел его увидеть через какое-то время в какой-то сильной российской команде».
Болельщикам самарцев такой ответ явно не понравился: в соцсетях от Божовича потребовали объяснений и извинений. Сегодня на официальном сайте клуба появилось другое интервью Божовича, с диаметрально противоположным заголовком: «Мы строим новую амбициозную команду, и Соболев нам в этом поможет».
Однако опубликованное на Rusfootball.info интервью обрело широкий резонанс, вопрос о словах Божовича про Соболева был задан губернатору Самарской области Дмитрию Азарову:
«Если он действительно так сказал: «Дай Бог, чтобы Соболева через какое-то забрала сильная команда»… Ну, знаете, не очень, во-первых, верю, что это так, но вы мне приводите это как цитату. Тогда я отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крылья Советов»: избави Бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь. Но еще раз подчеркну, что очень сомневаюсь, что было сказано именно так, все-таки русский для Божовича неродной язык. И я надеюсь, что разберемся в ситуации: поймем, что он действительно сказал и что он думал».
Поскольку в точности цитаты, приведённой нашим порталом, возникли сомнения, приведём полную аудиозапись разговора с Божовичем. Естественно, из-за того, что Миодраг порой путается в словах на неродном языке, цитата не могла получиться дословной от и до, но свою мысль он выразил чётко, как она и была передана в текстовой версии интервью. В этом вы можете убедиться, прослушав первую минуту аудиозаписи.
Далее слово снова губернатору Самарской области:
«Думаю, что раз пошла такая информационная волна, тренеру стоит дать дополнительные комментарии и разъяснить, что он имел в виду. Если оговорился - извиниться перед болельщиками и перед клубом. Разберемся, что называется.
Но мне тем более странно это слышать, с учетом того, что перед началом сезона с Миодрагом Божовичем состоялся серьезный разговор. И был задан вопрос, готов ли он работать на длительную перспективу и построение сильного клуба.
То, что мы собираемся делать - это строить сильный клуб «Крылья Советов», возвращать ему былую славу, основываясь, безусловно, на местных воспитанниках. Именно поэтому повышенное внимание сегодня уделяется детскому клубу «Крылья Советов» и нашей легендарной Академии Коноплева. Вы знаете, что мы приступаем к масштабной реконструкции Академии, привлекли туда внебюджетные средства, бюджетные средства добавляем, чтобы Академия Коноплева вновь вернула себе утраченные, к сожалению, в последние годы позиции. Только базируясь на воспитанниках клуба, на местных воспитанниках, можно говорить о том, что клуб «Крылья Советов» будет конкурентоспособным на длительной перспективе. И с Божовичем мы об этом говорили. Он сказал, что готов работать на длительную перспективу, а не быть «временщиком». Поэтому меня эта фраза удивляет.
В построении клуба по принципу, опирающемуся на собственных футболистов, принципиальное значение имеет клубный патриотизм. Конечно же, эта фраза идет вразрез с таким подходом формирования новой команды.
Еще раз подчеркну, надеюсь, что здесь какая-то все-таки ошибка и недопонимание.
Сегодня клуб неплохо укомплектован, исходя из тех футболистов, которыми клуб уже располагает. Конечно, мы ждем других результатов, чем одна победа в трех матчах. Уверен, здесь есть вопросы и к тренеру, поскольку нет результата. Думаю, что поговорим об этом более подробно после матча с «Локомотивом», который состоится завтра», – цитирует Азарова Rusfootball.info.