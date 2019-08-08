Игорь Лебедев: хотелось бы видеть побольше россиян в составе "Краснодара" даже в еврокубках

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение о выступлении российских клубов на старте сезона в еврокубках.
"Старт российских клубов в еврокубках более чем ужасный и обидный. Я понимаю, что от тульского "Арсенала" не приходилось многого ожидать. Команда, к сожалению, считаю, еще не готова играть на европейском уровне, хотя если мы пропагандируем наш чемпионат в рамки топ-10 в Европе, то проигрывать команде из Азербайджана — это стыд и позор. К тому же мы проиграли, как на выезде, так и дома в сухую. Конечно, если мы говорим, что мы хотим развивать наш футбол, и чтобы он был на уровне европейского, то такие команды, как "Нефтчи" и другие команды из соседних республик нам нужно проходить с закрытыми глазами. Если «Зенит» совсем недавно проиграл команде из Белоруссии, то потом смог реабилитироваться и с разгромным счетом обыграть минскую команду.
Обидно, что "Краснодар" потерпел поражение от "Порту" дома, конечно, нулевая ничья была бы лучшим результатом. Конечно, мы понимаем, что "Порту" — это сильный соперник, который на протяжении всей своей истории играет в еврокубках. Совсем недавно мы видели "Порту" против московского "Локомотива", который показывал достаточно высокий уровень футбола. "Краснодар" бился, вообще для всего Краснодарского края вчерашний матч был праздник, красавец-арена была забита под завязку, единственное, что не понравилось, что в основе команды были всего три российских футболиста. Если мы говорим о развитии российского футбола, то хотелось бы видеть побольше российских футболистов в составе "Краснодара" даже в еврокубках. Сейчас если команда вылетит, то что делать с иностранцами? В следующем году в стране новый лимит, им придется от них избавляться. За те деньги, что купили новичков, их не купят обратно.
Получается, что Галицкий от своей мечты 11 воспитанников на поле перешел к скупке хороших иностранных игроков. Но, чтобы эти игроки дали результат, они должны хотя бы год поиграть друг с другом. Получается, что их купили вчера, сегодня ждать от них результат в ЛЧ на мой взгляд рано. Я думаю, что "Краснодару" будет очень сложно в ответном матче в Португалии, потому что там надо как минимум забивать, и как максимум не пропускать.
"Спартак" в отличие от "Краснодара", "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" настолько на сегодняшний день непредсказуемая команда, что она может как выиграть разгромным счетом, так и проиграть с крупным счетом. Тяжело делать какие прогнозы, я вообще в первый раз слышу про швейцарский клуб "Тун". "Спартак" распродал своих лидеров, которые в свое время приносили результат, сейчас пришло очень много новых футболистов, даже чемпионов мира. Но команды у "Спартака" сейчас не наблюдается.
Если и "Спартак" не принесет очков в нашем клубном рейтинге УЕФА, то остается надеяться на успешное выступление "Зенита", ЦСКА и "Локомотива" — будет трудно не потерять свою строчку в рейтинге. Мы понимаем, что если это случится, то у нас изменится количество клубов в еврокубках, а этого очень не хочется. Хочется пожелать "Спартаку" удачи ради развития российского футбола", - цитирует Лебедева Sport24.ru.
Игорь Лебедев: хотелось бы видеть побольше россиян в составе "Краснодара" даже в еврокубках
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