Федун выразил поддержку Кононову. После такого у тренеров «Спартака» получается не очень

Олег Георгиевич, похоже, обречён: правило работает безотказно. Вспоминаем, сколько удавалось продержаться на посту наставникам красно-белых после публичного объявления поддержки.С нынешним тренером «Ростова» труднее всего. Он заходил главным в «Спартак» дважды: с 2009-го по 2012-й, а также с 2012-го по 2014-й. Два периода были разделены неудачной попыткой Эмери поработать в России.Федун был не очень рад успехам Валерия Георгиевича. Особенно – во второй заход. Но ещё до приезда Эмери президент красно-белых сомневался, стоит ли оставлять Карпина у руля. Тогда специалиста поддержали футболисты, а Федун выпалил:- Мы решили остановить поиски нового главного тренера. Возможно, что мы их возобновим в ближайшие 10 лет, но не сейчас, - говорил владелец красно-белых.Обещание было не просто громким, но и невыполнимым. Но зачем вообще было заявлять что-то подобное, если в плана у руководства было заменить Карпина иностранным именитым наставником?- Есть полное доверие к Якину, надо просто набраться терпения, - комментировал Федун домашнюю ничью с «Локомотивом» в 2014-м.У Якина действительно не получалось почти ничего. Поэтому в данном случае и обвинить президента московского клуба за итоговое решение получается так себе.Но тенденция-то не дрогнула! Поддержка вновь обернулась тем, что в относительно скором времени наставник был снят. 10 июня того же года Якин покинул красно-белых.До сих пор трибуны «Открытия» иногда заряжают «A tutti! Avanti». Каррера, с которым Народная команда стала чемпионом впервые за 16 лет, уходил очень громко. Собственно, вокруг «Спартака» это обсуждают постоянно даже спустя год.- И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру.Это не только моё личное мнение. Это мнение совета директоров ФК «Спартак-Москва», который поддерживает Массимо Карреру, и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу, - рассказывал «Чемпионату» вице-президент Наиль Измайлов.Чем всё закончилось, вы знаете сами. Стыдливой фотографией стадиона на главной странице официального сайта спустя три месяца.- Я вижу положительную динамику. Думаю, что надо дать время Эмери, и результат придёт. Человек работает совсем недолго, а все хотят видеть результат, как будто он уже два года в команде, - говорил Федун про испанского тренера 5 сентября 2012 года.Положительная динамика, видимо, сошла на нет, а истории про рестораны после проигранных дерби заставили президента клуба отказаться от своих слов.Будущий наставник «ПСЖ» и лондонского «Арсенала» не подошёл «Спартаку», у которого особенный путь. 26 ноября того же года испанец оставил Москву.Здесь небольшое исключение: Леонид Федун очень мало поддерживал российского тренера, которого ему «привезли» какие-то «профессионалы». По крайней мере, публично. Но 31 мая 2016 года совет директоров «Спартака» решил дать Аленичеву ещё один шанс после неудачного сезона.В данном случае очень удобно применяется логика католической церкви: Папа (Федун) и есть Церковь («Спартак»). И наоборот. Всё-таки в отличие от случая Карреры, в данном случае тяжело найти даже прямую речь кого-то из руководства – хотя бы того же Измайлова.В последний день весны у Аленичева была поддержка, а вот после третьего квалификационного этапа Лиги Европы уже нет. Команду подхватил итальянский тренер, который приезжал помогать Аленичеву.Нынешний наставник сборной Росси влетел жёстче всех. У Черчесова не оказалось в запасе даже месяца.- Я верю в Станислава, в его потенциал, он останется главным тренером как минимум до конца чемпионата и будет строить новую команду, - объяснял своё видение Федун.Но что-то пошло не так. Черчесов не доработал даже до осени.Впрочем, бывший вратарь красно-белых, видимо, не очень обиделся. По информации журналистов, Кононова не убирают лишь потому, что в клубе ждут Станислава Саламовича. Сейчас возглавить Народную команду он не может из-за занятости в сборной. А моментально убирать Кононова не имеет смысла - промежуточный специалист все равно не сможет дать больше, чем он.Да и кто, кроме Игоря Шалимова, захочет стать новым Кононовым?