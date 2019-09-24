Добьет ли Кононова ещё один турнир? Завтра стартует Кубок России

Последний шанс для наставника красно-белых?
Леонид Федун публично выразил тренеру поддержку, но стоит она почти ничего, если учесть пустые обещания президента клуба прежним специалистам и нынешнее состояние команды. Кононов проиграл четыре игры подряд (такого не было семь лет) и настолько замучил всех тошнотворным футболом, что расти народной ненависти уже некуда.
Кубок это последний шанс Кононова на спасение своего поста в «Спартаке». Или – на быстрое футбольное самоубийство, которое представляет из себя увольнение. И неизвестно, нет ли у самого наставника сомнений, что в данном случае лучше. Наверное, когда мешает работать даже генеральный директор, зачем-то раскачивая лодку неуместными лайками, задумаешься в любом случае.
КАМАЗ играет в ПФЛ, но мальчиком для битья противника «Спартака» назвать вряд ли получится. Команда идёт на первом месте в своей зоне и проиграла за 11 туров только однажды. Неприятная история случилась с билетами на игру – клуб оказался не готов к ажиотажу и не решил заранее проблему со спекулянтами. Из-за этого даже не все держатели абонементов смогли купить билет на игру.
ЦСКА наконец-то покажет себя?
Когда-то москвичи были очень кубковой командой и шумели во втором российском турнире чуть ли не каждый сезон. После крупного поражения от «Зенита» в финале розыгрыша 2015/2016 «армейцы» (три раза подряд!) не могут перешагнуть даже 1/16 финала.
На этот раз Гончаренко решил не сливать Кубок сразу же, как он делал два последних года (потому что выпускал дубль), и собрал во Владикавказ солидный десант – из больших игроков не взял только Акинфеева, Фернандеса и Влашича.
Прибыли в Осетию! И попали на тёплый приём с пирогами ? #АланияЦСКА pic.twitter.com/NSRpvMsj4m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 24, 2019
Тем любопытнее будет наблюдать за одним из самых интересных матчей этой стадии. На стадион возродившейся «Алании», как сообщают, уже выкупили все возможные билеты. Жаль лишь, что не будет аншлага по причине закрытия совсем ветхих трибун местной арены.
«Зенит» в Сибирь, «Локо» - в Калининград
Вылетевший этой весной из РПЛ «Енисей» готовится взять новую глубину и теперь прямой походкой идёт в сторону ПФЛ. Команда, которую не так давно возглавил Юрий Газзаев, идёт на последнем месте и пока одержала только одну победу за 14 туров.
По всему выходит, что эта прогулка для чемпиона получится лёгкой. В это время года в Сибири ещё нет жестоких морозов, так что за хозяев почти никаких аргументов. С обоймой у Петербурга всё в порядке, так что вряд ли питерская команда существенно потеряет в качестве: дубль у чемпиона совсем не такой же, как у, например, ЦСКА. К тому же лишний повод проверить в деле Краневиттера и Мамману.
???— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 24, 2019
Битва за Олимп уже завтра! #ЕнисейЗенит pic.twitter.com/YQueYvFuky
«Локомотив» прошлогодний славный поход за Кубком начинал так же в Калининграде. Тогда с «Балтикой» у москвичей вышла очень приятная для зрителей перестрелка: фаворит прошёл дальше, но только через дополнительное время.
Возможно, что-то такое же классное выйдет и в этот раз. Тем более команда Калешина после ужасного старта в ФНЛ собралась, не проигрывает уже восемь матчей и обосновалась в середине таблицы. Год назад было заметно хуже.
Несчастные, которые вынуждены лететь на Дальний Восток
На этот раз из премьер-лиги круто встряли «Ахмат» и «Динамо». Именно им предстоят самые кошмарные перелёты. Играют представители РПЛ против «СКА-Хабаровска» и «Луча» соответственно.
Повезло, что такая участь не постигла команду, играющую в еврокубках. Для того же ЦСКА с короткой скамейкой ситуация была бы губительной.
Интереснее среди этих двух матчей проследить будет, конечно, за москвичами. Бело-голубые в шаге от того, чтобы решиться на смену тренера (в официальное заявление клубы мы верить, конечно, не будем). Судьба Хохлова, скорее всего, зависит от игры с «Лучом». Если российский наставник, не справится, боссы из ВТБ могут пойти на какие-то решения, потому что фанаты страшно недовольны нынешним положением.
Гениальное медиа от «Химок»
В подмосковный город приедет казанский «Рубин». Команда Шаронова здорово начала чемпионат и влюбила в себя многих нейтральных болельщиков, но получила несколько оплеух, поплыла и никак не может собраться.
Присмотреться к этой игре следует из-за того, что за «Химки» выступает Дядюн, который пылил за «Рубин» и был одним из главных мемов российского футбола. По этому поводу пресс-служба «Химок» выпустила роскошное промо.
?@fc_khimki — @fcrk уже завтра!— ФК Химки (@fc_khimki) September 24, 2019
? Владимир Дядюн — в предвкушении#ХимкиРубин #КубокРоссии #ВладимирДядюн pic.twitter.com/4Vf5fZBO3d
В прошлом сезоне команды на этой же стадии играли между собой. Только благодаря автоголу в дополнительное время от Александра Рязанцева Казань прошла дальше.
То чувство, когда у представителя ФНЛ больше шансов на победу
Довольно редкий случай, но «Торпедо», представляющее бывший первый дивизион, на бумаге выглядит прочнее в паре с «Крыльями Советов». Кубок Самаре не очень-то и нужен: Божовичу нужно экстренно решать вопрос в чемпионате, где волжане после первой трети идут к тому, чтобы снова бодаться в стыках.
А вот у москвичей всё отлично. Сергей Игнашевич в своём дебютном сезоне принял команду, только поднявшуюся из ПФЛ, и сразу сделал её фаворитом лиги. «Торпедо» лидирует с первых туров и сбавлять не собирается. Для «автозаводцев» Кубок - лишняя возможность пошуметь и набраться опыта.
Все было бы ещё ничего, но в следующем туре у Самары ещё и матч против прямого конкурента «Тамбова». Так что есть все шансы, что «Крылья» сольются в первом же раунде.
В похожей ситуации находятся «Тамбов» и «Сочи», играющие против «Томи» и «Шинника» соответственно. Представители ФНЛ пусть не борются за первую строчку, но держатся около лидирующей группы, а вот дебютантам премьер-лиги явно не хочется лишней нагрузки на протяжении сезона. Тем более шансов победить в турнире почти никаких.
В прошлом году на первой же ступеньке споткнулось два клуба из РПЛ («Уфа» и ЦСКА), но два года назад ситуация была серьёзнее - вылетело сразу 10 представителей. Так что прекратить поход за Кубком уже завтра из наших грандов может кто угодно.
Фото: ФК "Спартак"