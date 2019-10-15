«Спартаку» и нужен был иностранный тренер. Но ничего не получится, если Федун не усвоит уроки прошлого

«Спартак» после эпохи Романцева страдает исключительно из-за собственных психологических (или уже психических) девиаций. «Слава прежних побед» стала навязчивой идеей, хотя нынешние деятели красно-белых, тренеры и футболисты не имеют никакого отношения к периоду, когда московская команда доминировала и имела полное право не считаться ни с кем среди других российских клубов.
Теперь всё не так. «Спартак» ничем не отличается от других команд премьер-лиги (прямо сейчас тот же «Ростов» просто успешнее), а грандам ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву» за последние пятнадцать лет красно-белые проиграли вчистую. У «Зенита» и ЦСКА были успехи в Европе, по несколько чемпионств и второсортных кубков. «Локомотив» здорово прибавил последние годы. У «Спартака» лишь одно чемпионство, которое можно считать погрешностью – уж слишком нетипично всё сложилось для современного «Спартака» при Массимо Каррере, а также кубок «Матч Премьер» и легендарный «Копа дель Соль».
Но в Народной команде не хотят мириться с этим даже сейчас, после уймы провалов. Главный герой фильма «Бёрдмен», когда-то популярный актёр, игравший супергероя, чувствует, как за ним всё ещё расправляются мощные крылья его самого успешного образа. Но с ними персонаж Майкла Китона не взлетит. Наоборот, они мешают ему идти дальше.
У него получится лишь после того, как он сумеет отказаться от этого наследства. Чтобы вы понимали, насколько это сложно и болезненно – он выстрелит себе в лицо.
«Спартак» вроде бы тоже через год стреляет себе в лицо, но толку пока мало. Пригласить иностранного тренера, который не будет лепетать перед тем самым ромбиком, пороть чушь про футбол Бескова и обещать построить через четыре месяца то, чего в команде нет уже почти двадцать лет, это правильный ход. Красно-белым именно и нужен человек со стороны, который не станет обращать внимание на высокопарную риторику и фантазии фанатов, у которых едет крыша не хуже, чем у руководства и некоторых игроков.
На человека извне совсем по-другому будет выливаться и критика. Тедеско наплевать, что думают Рейнгольд и Червиченко, Юран или Ловчев. Конечно, тот же Кононов вряд ли сидел по вечерам и читал, как ситуацию в команде видят ветераны. Но закрыться от этих бессмысленных спичей новому тренеру будет гораздо проще.
Можно и нужно возразить, что в «Спартаке» и до него были другие иностранцы, которые не справились. И здесь ключевое: сам по себе иностранец, если ему не поможет руководство, не сможет ничего дать.
Так было, например, с талантливым Эмери, против которого, судя по информации из клуба, организовал чуть ли открытую интервенцию ревнивый Валерий Карпин. Может, он и не вредил напрямую, но совершенно точно не особо испанцу помогал. Чем закончилось, вы знаете сами. Для «Спартака» очередным проваленным циклом. Для Эмери – «ПСЖ».
У Якина просто не было возможностей, чтобы справиться. Когда у тебя на острие действует Кротов, который не особо восхищает даже в «Уфе», сложно возвращать «Спартаку» величие. Тем более это был, как и Лаудруп, далеко не самый очевидный вариант для главного тренера одного из сильнейших (пусть и на бумаге) клубов России.
Руководство должно наконец-то оказаться на стороне тренера. Потому что когнитивные трудности возникают и у футболистов «Спартака». Каррера вывез благодаря своей харизме: он оказался настолько мощным проводником, что сумел подчинить себе игроков команды, которая вечно витает где-то в небесах, пусть при этом не в состоянии победить условный «Урал».
Но даже Массимо не смог выдержать больше одного сезона. Тедеско, очевидно, человек и специалист совершенно другой формации, поэтому ему поддержка необходима даже больше.
В России деликатных и тактичных иностранцев, особенно тех, кто полагается на профессионализм футболистов, сметают мгновенно. Так было с Биличем в «Локомотиве» (Глушаков называл его самым слабым из тренеров, с кем он работал) и с тем же Грасией в «Рубине» (там, правда, сумасбродствовали даже иностранцы).
Тедеско обречён? Только провёл первую тренировку в «Спартаке», а все уже ждут отставки
На Федуна в этой ситуации надежды мало. Как показывает история, президенту «Спартака» вообще лучше не вмешиваться в реальные дела клуба, потому что становится только хуже. Так что, естественно, задача лежит на Цорне.
Это тоже вопрос, как справится недавно назначенный генеральный директор. За Кононова, теперь совершенно понятно, Цорн даже не боролся. Информацию инсайдеров, что гендиректор хотел снять российского наставника ещё раньше, чем это в итоге произошло, подтверждает история с тем же лайком. Кто-то действительно думает, что это получилось случайно?
У Тедеско не самый впечатляющий послужной список, он и близко не выглядит идеальным кандидатом, но это лучше того же Парфёнова и гарантированного нового цикла в жизни «Спартака». Немецко-итальянский тренер уже успел порадовать адекватной (с точки зрения содержания, а не организации) пресс-конференции. После скомканных, но очень претенциозных фраз Олега Кононова это то, что нужно.
Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен
На здравомыслие Тедеско намекает и неделя, которую он взял на размышление. Видимо, тренер прекрасно понимал, куда он может попасть.
Но в «Спартаке» мало одного здравомыслия. Здесь может не хватить и таланта с характером. Только вот из того, что мог выбрать Федун прямо сейчас, это, наверное, всё-таки лучший вариант.
Фото: официальный сайт "Спартака", Советский спорт
«Спартаку» и нужен был иностранный тренер. Но ничего не получится, если Федун не усвоит уроки прошлого
Тедеско, может, и не самый очевидный вариант, но брать российского специалиста не было никакого смысла. Пример Кононова это здорово проиллюстрировал
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»