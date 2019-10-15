«Спартаку» и нужен был иностранный тренер. Но ничего не получится, если Федун не усвоит уроки прошлого

Тедеско, может, и не самый очевидный вариант, но брать российского специалиста не было никакого смысла. Пример Кононова это здорово проиллюстрировал