Поставленный на место «Ростов». Сборная неудачников 13 тура РПЛ

Вратарь: Егор Бабурин («Ростов»)
Возвращение в Петербург получилось ужасным: «Зенит» был настолько жесток, что Егор даже начал уворачиваться от мячей – только это он и успевал делать. Даже когда у Бабурина наконец-то что-то получилось, и он взял пенальти, Карасёв заставил 11-метровый перебить.
Защитники
Фёдор Кудряшов («Сочи»)
Левый защитник сборной и «Сочи» порой выступал справа, так что на схеме символически сдвинем его туда, ибо после такого перфоманса Кудряшову необходимо найти место в сборной неудачников. Сперва опытный защитник позволил юнцу Ломовицкому заработать на себе пенальти, затем слишком агрессивно спорил с назначением второго 11-метрового и получил жёлтую, а во втором тайме снова остановил прорыв Ломовицкого фолом и отправил вон с поля.
Сослан Таказов («Тамбов»)
Хозяева «Мордовия Арены» неожиданно здорово проводили матч с «Уралом» и даже вышли вперёд, но вскоре пропустили два мяча. Особенно обидно для Григоряна, что победный гол «Урала» пришёл с углового, которые тренер считал козырем «Тамбова» – Таказов неправильно выбрал позицию, не допрыгнул до мяча и позволил Ильину пробить. Теперь руководить Сосланом и его партнёрами будет другой тренер.
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Дмитрий Чистяков («Ростов»)
Может, на тренировках сборной Дзюба не включал полные обороты и защитник «Ростова» подумал, что ничего особо страшного Артём из себя не представляет. В итоге национальный герой устроил Дмитрию кошмарную трёпку: когда было надо – продавливал, когда не было – падал и зарабатывал пенальти или отрезал соперника передачей.
Евгений Чернов («Ростов»)
Вообще «Зенит» наглядно показал и Бабурину, и Чистякову, и Чернову, почему они не пригодились команде: левый защитник регулярно пускал передачи и соперников за спину и не мог им помешать, даже если догонял. Да и вообще слабо понимал, что нужно делать.
Полузащитники
Ивелин Попов («Ростов»)
Болгарин на неделе успокаивал своих болельщиков-расистов, а успокоить игроков «Зенита» не смог. 26% выигранных единоборств, 62% точности передач и замена на 66-й минуте – действительно не вернулся из сборной.
Денис Глушаков («Ахмат»)
Смена тренера и отсутствие восьми игроков основного состава «Локомотива» несильно помогло грозненской команде. Глушаков троллит «Спартак» в Инстаграме, но на поле не делает ничего, чтобы доказать соответствие уровню хотя бы десятого места, на которое поднялись красно-белые.
Рикарду Алвеш («Оренбург»)
В матче с «Крыльями» португалец издевался над партнёрами, тренером и болельщиками: нанёс целых 9 ударов один хуже другого. Его товарищ Рогич ограничился пятью, но запорол два голевых момента и тоже мог бы оказаться в сборной неудачников, если игроки других команд выступали лучше.
Юнес Намли («Краснодар»)
Сомнительное приобретение чёрно-зелёных развеивает сомнения скорее в отрицательную сторону: в начале встречи с «Динамо» Намли обязан был справляться с подачей Рауша, но сыграл неуклюже и подарил Морозову гол. Поди потом забей два мяча закрытому и старательному сопернику.
Гус Тиль («Спартак»)
Главные надежды нового тренера тормозили и тянули «Спартак» вниз, но если Шюррле хотя бы не был готов физически и изначально планировался на 50-60 минут, то у Тиля таких проблем вроде бы не было, а игровые в матче с «Рубином» лезли из всех щелей.
Нападающий: Евгений Луценко («Арсенал»)
Форвард туляков пережил катастрофические 3 минуты, в течение которых он не забил пенальти, забил красивейший гол через себя, который почему-то был отменён, а приправил это дело жёлтой карточкой. В дальнейшем принести победу команде он так и не сумел.
Тренер: Валерий Карпин («Ростов»)
Наставнику дончан пришлось тяжело: по его собственному признанию, полкоманды не вернулось из сборных, а впятером-вшестером противостоять в гостях «Зениту» можно только на соответствующее количество пропущенных мячей.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», Rusfootball.info