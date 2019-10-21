Главный неудачник тура

Бабурин Кудряшов Таказов Чистяков Чернов Алвеш Глушаков Попов Тиль Намли Луценко Кто-то другой (свой вариант в комментариях)





Поставленный на место «Ростов». Сборная неудачников 13 тура РПЛ

И всё-таки количество представителей жёлто-синих меньше числа пропущенных ими мячей: в традиционной рубрике нашлось место, например, спартаковцу и краснодарцу.