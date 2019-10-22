Россия может отдать третью путёвку в ЛЧ уже на этой неделе. Наши коэффициенты - мрак

Португалия совсем близко. Даже если все наши клубы победят в ближайшие дни (ха-ха!), этого может оказаться недостаточно, чтобы удержать шестое место