Россия может отдать третью путёвку в ЛЧ уже на этой неделе. Наши коэффициенты - мрак

Учитывая, как в последнее время наши представители играют в квалификации ЛЧ – «Спартак» против ПАОКа в прошлом году, «Краснодар» - «Олимпиакос» в нынешнем – это единственная возможность увидеть в главном европейском турнире сразу две российские команды.
Наши команды провалили прошлый сезон, но проваливают нынешний ещё круче. Благодаря «подвигам» «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы, эпичным выступлениям «Спартака» и «Арсенала» складывается ситуация, при которой наш футбол сделает шаг назад. Избежать этого будет катастрофически трудно.
Дальше – небольшой футбольный ликбез, который поможет увереннее ориентироваться в распределении еврокубковых путёвок.
• Каждая команда получает 2 очка за победу и 1 очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).
• За выход в 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов УЕФА, а также за выход в 1/4, 1/2 финала и финал Лиги Европы УЕФА клубы получают по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
• Четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре - за выход в плей-офф.
Расчёт коэффициента происходит следующим образом:
«Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон»
Теперь понимаете, насколько ситуацию портят клубы (привет, «Спартак»), которые вылетают ещё в квалификации?
В текущем сезоне Португалия, несмотря на победы «Краснодара» и «Зенита», уже набрала почти в два раза больше баллов, чем российские клубы. Пока что у нас только 2,6 против 4,1. В итоге наш отрыв минимален — 0,1 балла или 0,5 очка.
Возможно, нас не спасут и четыре победы на этой неделе (а вы понимаете, что этого не будет). «Локомотив» играет в ЛЧ с «Ювентусом», «Зенит» едет в гости к «Лейпцигу», а «Краснодар» и ЦСКА ждут соперники попроще - «Трабзонспор» и «Ференцварош». Потому что «Порту», «Гимарайнш», «Брага», «Спортинг» и «Бенфика», может, даже будут стараться больше обычного.
Хотя, возможно, шансов у нас уже нет и даже нечего переживать – пора смиряться. А дальше будет ещё хуже. Рейтинг учитывает лишь последние 5 сезонов, поэтому на старте следующего из расчётов выкинут 2015/2016. Проблема в том, что именно первые три сезона (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) рейтинга мы имеем преимущество. Два последних сезона мы лишь уступаем Португалии.
Утешаться в этой ситуации можно лишь тем, что упасть ещё ниже у нас не получится. Бельгия находится на почтенном расстоянии, поэтому разбазарить и это преимущество будет не по силам российским игрокам. По крайней мере, не за один-два сезона.
Увы, но в будущем нам придётся (судя по всему) следить только за одной российской командой в Лиге чемпионов. А во второй игровой день – придумывать, какой матч выбрать.
Но как иначе? В этом сезоне мы пока что идём наравне с такими топами, как Австрия и Чехия. Немногим хуже пока что очень слабая Турция. Совсем поблизости Беларусь, а Казахстан и Азербайджан даже выше!
При таких результатах стоило рассчитывать на что-то другое?
Кажется, против «Юве» нет шансов. Но российские клубы умеют побеждать внезапно
Фото: РИА