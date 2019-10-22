Кажется, против «Юве» нет шансов. Но российские клубы умеют побеждать внезапно

Сегодня «Ювентус» принимает московский «Локомотив». Стандартно прикидывать шансы не имеет смысла – потому что подобный подход даст нам только безнадёжность. Итальянская команда на две головы выше в классе, да и вообще у них Роналду.
Поэтому сегодня есть повод вспомнить те матчи российских команд в Лиге чемпионов, перед которыми никто не ждал ничего хорошего.
И, как оказывалось, зря.
5 ноября 2014 года. «Манчестер Сити» 1:2 ЦСКА. Групповой этап Лиги чемпионов, 4-й тур
Второй год подряд ЦСКА в группе Лиги чемпионов доставались «Бавария» и «Сити» и все ждали очередного отправления Леонида Слуцкого в космос. Его команда не очень уверенно играла в еврокубках, часто терялась даже против средних противников, а над ЦСКА особенно смеялись из-за становившегося неприличным рекорда Игоря Акинфеева.
Выезд в Манчестер не обещал ничего хорошего (учитывая поражение годовалой давности 2:5), но вернувшийся после травмы Сейду Думбия (тот самый дедушка с голодом молодого форварда) прибил «Сити» двумя классными голами ещё до перерыва.
Разрывал не только Думбия. Несколько раз тащил Игорь Акинфеев, а Понтус Вернблум так стильно сожрал Яя Туре, что тот даже не стал обвинять шведа в расизме. Прекрасный матч многолетний символ безумия в ЦСКА резюмировал не менее очаровательно: «чем больше шкаф, тем он громче падает».
Слова хавбека идеально подходят к нашей подборке.
23 ноября 2016 года. «Ростов» 3:2 «Бавария». Групповой этап Лиги чемпионов, 5-й тур
Это был не «Ростов», а мечта! У южан и сейчас всё неплохо (яркий футбол, борьба за лидерство, роскошный стадион), но пока что Карпин не забрался так высоко, как это сделал с дончанами Бердыев.
Сначала был эффектный отбор, на котором «Ростов» издевался на голландскими командами. В первом туре «Ростов» был уничтожен в Мюнхене и вообще шёл до 5-го тура без побед. Но отомстить за поражение российской команде всё-таки удалось.
Это, конечно, символ успехов Бердыева в Ростове-на-Дону. Цветущий Азмун, усадивший на задницу Боатенга, выдержанный Калачёв, гениальный Нобоа и Полоз, которого вызывали (сейчас представить трудно) в сборную России. И, естественно, первая победа в истории клуба на групповом этапе ЛЧ.
И какая теперь разница, насколько был основной состав у Мюнхена?
7 декабря 2011 года. «Интер» 1:2 ЦСКА. Групповой этап Лиги чемпионов, 6-й тур
Это была крайне сложная группа для ЦСКА не только потому, что попались разошедшийся «Лилль» и могучий «Интер», но и по причине травмы Акинфеева. «Армейцам» ещё очень повезло: «Анжи» решил пойти москвичам навстречу и экстренно делегировал Габулова. С ним ЦСКА и победил в последнем туре представителей Серии А.
В москвичей тогда вообще никто не верил. Но команда Слуцкого собралась и в очень противоречивой игре добилась успеха - Сейду Думбия отличился на 50-й минуте, Василий Березуцкий на 86-й, а в параллельной игре между «Трабзонспором» и «Лиллем» всё сложилось в пользу Москвы.
В итоге – второе в истории попадание в 1/8 Лиги чемпионов, где ЦСКА играл против «Реала». Аутентичное видео, на котором сложно, но можно понять, как радовались игроки, когда узнали, что всё-таки прошли группу.
21 октября 2003 года. «Локомотив» 3:0 «Интер». Групповой этап Лиги чемпионов, 3-й тур
Это был исторический момент для «Локомотива». Что-то похожее хотелось бы увидеть и сегодня, но на чужой территории повторить подобное будет ещё тяжелее. Уже 16 лет назад легендарный «Локо» начала нулевых годов сделал чудо – разгромил тот самый «Интер» у себя дома.
Тогда Евсеев ещё не ворчал в уфимском зале для пресс-конференций, почему его снова спрашивают про Вомбергара. Тогда Евссев забивал лучшим командам Европы.
В том сезоне «железнодорожники» пробились в 1/8 и на равных боролись с будущим финалистом «Монако», но российской команде не повезло с судейством. А так бы, возможно, в этом списке была бы другая игра москвичей.
12 декабря 2018 года. «Реал» 0:3 ЦСКА. Групповой этап Лиги чемпионов, 6-й тур
Да, эта победа не привела ни к чему, ведь пльзеньская «Виктория» взяла и обыграла «Рому» в параллельной встрече. Да, ЦСКА уже побеждал «Реал» в первом туре того же розыгрыша, поэтому можно поспорить, а большая ли это сенсация – обыгрывать полумёртвый «Реал»?
Вообще-то да.
Несмотря на всё сопутствующее, многие ли клубы могут похвастаться сухой и разгромной победой на стадионе Королевского клуба? Даже комментаторы пытались объяснить, что защитники «Реала» не очень-то и хотели играть, но это, конечно, неправда. Вы сами-то способны поверить, что честолюбивый «Реал» спокойно унижался 0:3 при своих фанатах – и не видел в этом ничего предосудительного?
20 октября 2009 года. «Барселона» — «Рубин» — 1:2. Групповой этап Лиги чемпионов, 3-й тур
Два дня назад исполнилось ровно десять лет главной победе российских клубов в Лиге чемпионов. Тогда мы впервые узнали, что Бердыев всё-таки волшебник и таскает чётки не просто так, а его «Рубин» способен обыграть кого угодно – даже ту самую «Барселону».
Гвардиола и Месси, наверное, до сих пор не понимают, что это было. А Рязанцев мог заканчивать после той игры. В каком-то смысле, наверное, лучше было бы, чтобы так и произошло. Ничего подобного в карьере у Александра больше не случалось.
Победа «Рубина» на «Камп Ноу» - примерно того же уровня подвиг, который должен сегодня исполнить «Локомотив». Шансов чрезвычайно мало: но какие шансы были у Казани, когда Шаронов и Гекдениз только строились слушать гимн Лиги чемпионов?
Тем более очень к столу будет и хотя бы ничья. Потому что единственная реальная задача «Локомотива» опередить в группе «Байер», а лишнее очко в данном случае будет стоит очень дорого.
За это уже точно можно побороться.
Кажется, против «Юве» нет шансов. Но российские клубы умеют побеждать внезапно
Вспоминаем самые неожиданные победы российских команд в Лиге чемпионов. От подвигов Сейду Думбия в Манчестере до гениального «Рубина», взявшего «Камп Ноу»
Фото: официальный сайт "Локомотива"
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