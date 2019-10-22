Кажется, против «Юве» нет шансов. Но российские клубы умеют побеждать внезапно

Вспоминаем самые неожиданные победы российских команд в Лиге чемпионов. От подвигов Сейду Думбия в Манчестере до гениального «Рубина», взявшего «Камп Ноу»

Фото: официальный сайт "Локомотива"