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Хусаинов: определения Егорова "отсудил по понятиям" и "болельщики бы не поняли отмены гола" ушли в народ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о фигуре руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, которого жёстко раскритиковал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Фото: Фёдор Успенский, "СЭ"
– Евгений Гинер, критикующий судейство примерно раз в несколько лет, публично предложил Александру Егорову даже не уволиться, а застрелиться.

– Конечно, всё это объяснимо эмоционально. На самом деле, нужно совершить нечто невероятное, чтобы возбудить Евгения Гинера на такое публичное выступление. Видимо, ситуация с судейством даже для владельцев клубов достигла точки кипения. Мы ведь помним, что на исполкоме на исполкоме 14 из 16 клубов премьер-лиги проголосовали против продолжения работы Егорова на посту руководителя ДСИ.

Но мы-то понимаем, что дело не в одном человеке, а во всей судейской системе. Александр Егоров был назначен фактически в экстренном режиме – это раз. И он эту команду из судей не собирал – это два. Фактически ему сказали: вот тебе команда судей – работай. Конечно, тут сложно быстро показать результат.

Однако в этом сезоне судьи допускают очевидные и порой необъяснимые ошибки. А он пытается даже в очевидных ситуациях всячески оправдать судей, что, как минимум, не улучшает ситуацию, а скорее приводит к понижению морального авторитета судей.

Такие определения, как «отсудил здорово, по понятиям» или «болельщики бы не поняли отмену гола, забитого с нарушением правил», уже ушли в народ. И признание его как руководителя судьями – оно в глазах футбольной общественности, мягко говоря, под сомнением.

– Пусть и гораздо мягче, ещё высказались гендиректор «Уфы» и президент «Урала».

– Естественно, в первую очередь претензии будут высказывать клубы, наиболее пострадавшие от судейства. Однако их агрессивно высказывали и Гончаренко, и Семак. Но вы высказываетесь по одиночке, а когда идёте на исполком – где ваше объединение? Ведь вы действительно страдаете – и не только по количеству очков, но и по посещаемости, интересу к вашим матчам – уменьшаются доходы. Но почему-то лидирующие команды на сегодня воздерживаются от решения, – сказал Хусаинов в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину.


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Теги: Хусаинов Егоров РФС
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