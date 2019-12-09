Хусаинов: наши топовые арбитры умеют судить, но есть околофутбольные мотивы

– Вы ощутили, что в этом сезоне журналисты обращаются к вам за комментарием по судейству как никогда часто?
– Несомненно. Ранее неквалифицированные действия арбитров привлекали серьёзное внимание, грубо говоря, 3-4 раза за сезон, в основном во втором круге. Сейчас же такое происходит в каждом туре чемпионата. С «Матч ТВ» меня словно убрали, но звонки с вопросами идут постоянно. Я даже спрашиваю ваших коллег, почему они звонят мне, когда после каждого тура выступает Александр Егоров с официальной позицией. Они отвечают: мы и так знаем, что там будет сказано, хотим услышать мнение нейтрального специалиста. Спасибо им большое.
Есть оправдание-объяснение: за исключением нескольких ведущих клубов, остальные команды имеют плюс-минус одинаковые ресурсы, а значит и их игра плюс-минус одинакова. А во встрече примерно равных команд часто на поверхность выходит судейский фактор.
– Евгений Гинер, критикующий судейство примерно раз в несколько лет, публично предложил Александру Егорову даже не уволиться, а застрелиться.
– Конечно, всё это объяснимо эмоционально. На самом деле, нужно совершить нечто невероятное, чтобы возбудить Евгения Гинера на такое публичное выступление. Мы ведь помним, что на исполкоме на исполкоме 14 из 16 клубов премьер-лиги проголосовали против продолжения работы Егорова на посту руководителя ДСИ.
Но дело не в одном человеке, а во всей судейской системе. Александр Егоров был назначен фактически в экстренном режиме – это раз. И он эту команду из судей не собирал – это два. Фактически ему сказали: вот тебе команда судей – работай. Конечно, тут сложно быстро показать результат. Однако в этом сезоне судьи допускают очевидные и порой необъяснимые ошибки. А он пытается даже в очевидных ситуациях всячески оправдать судей, что, как минимум, не улучшает ситуацию.
Такие определения, как «отсудил здорово, по понятиям» или «болельщики бы не поняли отмену гола, забитого с нарушением правил», уже ушли в народ. И признание его как руководителя судьями – оно в глазах футбольной общественности, мягко говоря, под сомнением.
– Пусть и гораздо мягче, ещё высказались гендиректор «Уфы» и президент «Урала».
– Естественно, в первую очередь претензии будут высказывать клубы, наиболее пострадавшие от судейства. Однако их агрессивно высказывали и Гончаренко, и Семак. Но вы высказываетесь по одиночке, а где ваше объединение на исполкоме? Вы действительно, но почему-то лидирующие команды на сегодня воздерживаются от решения.
Недавно приезжал Роберто Розетти, сейчас возглавляющий судейский комитет УЕФА. Из его выступления я вынес одну очень позитивную вещь: к ВАР нужно прибегать только в экстренном случае! Мы же решили вопреки рекомендациям УЕФА пойти в другую сторону, больше доверяться ВАРу. В матче «Краснодар» – ЦСКА второй тайм длился 56 минут! Ребята, ну что это такое? На поле был арбитр ФИФА – куда мы катимся то? Зачем насколько принижать свой авторитет судьи?
На сегодня мы имеем системный сбой. Сейчас в регионах не проводятся серьёзные турниры, например, среди юношей, где начинающие судьи могли бы получить большой объем практики. Где молодой судья этим нюансам научится? Где наработает опыт?
– Недавно РФС запретил клубам критиковать судей. Это поможет?
– Ну да, конечно, «поможет». На исполкоме звучало, что «идёт огульная критика судейства через СМИ, и это не положительно сказывается на работе арбитров». Когда мне позвонили с просьбой прокомментировать эпизод, предложил просто ничего не говорить о судействе, да и вообще о футболе. И тогда вся страна наверняка ведь заживёт прекрасно и красиво?
Эти дискуссии должны быть. Их цель – в привлечении новой аудитории на стадионы, создании футбольного праздника. Вы посмотрите на массовые задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. В итоге фанаты объединились против этих действий. И дали понять: нужно выходить к людям и вести с ними диалог, а не угрожать силовыми действиями.
– Все наши топовые судьи вляпывались в скандальные истории. Можно ли хотя бы топовых арбитров подтянуть до уровня, чтобы второй круг чемпионата прошёл без серьёзных скандалов?
– На мой взгляд, они судить умеют, а ошибки совершают в силу человеческого фактора. В большинстве этих скандалов явно торчат уши неких околофутбольных мотивов. Нужно освободить судей от этой «околофутбольной деятельности». Если вы, судьи, за спиной руководителя вступаете в некие игры с какими-то клубами – всё, вы больше не судите. Но это очень сложно сделать. Как показывают факты и практика, вся система буквально заражена этой опухолью. И метастазы пошли уже давно.
– То есть, замени сейчас Безбородова или Егорова на условного Иванова – ничего не изменится?
– Абсолютно ничего. На последнем исполкоме Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации с судейством. Это ведь совершенно нереальная задача. Как за короткий период, да ещё и почти не имея в нём практики для тренировок, существенно поднять уровень?
Фактически это была публичная реплика в адрес общественности: «Ребята, мы всё знаем, понимаем и даём время для исправления». Но внутри это была скорее другая директива: «Ребята, вот вам полтора месяца. За них доведите до конца начатое дело». И оно, это дело практически было завершено. Теперь, во втором круге, арбитрам, по большому счёту, нет смысла вмешиваться в ход игры. Потому что «дело уже сделано».
– Что вы обозначаете под словом «дело»?
– Думаю, вы понимаете. Задача, конечно, провести на хорошем уровне соревнования. Но, как можно понимать, есть и ещё одна, более конкретная задача.
– Если нынешние топовые судьи уже имеют явные репутационные проблемы, есть ли им альтернатива?
– Нет. Практика рекомендаций и выдвижения в следующий класс для молодых арбитров складывалась десятилетиями. Не так давно бывший арбитр Тимур Арсланбеков, который сейчас спортивный директор в «Нефтехимике», в лоб ответил на вопрос, почему не пошёл судить дальше. Потому, что не выполнил задание предыдущего руководителя судейского корпуса – товарища Будогосского.
Тимура Арсланбекова я помню, перспективный парень, всё у него получалось. Но Будогосский не только арбитров начал делить на «свой-чужой», но и инспекторов. Говорит инспектору: вот этому арбитру двойку не ставить, поставить положительную оценку. А как, если он накосячил больше лошади?
– Будогосского сейчас нет, Вас всё равно не рассматривают как инспектора?
– Такого эксперта, как Хусаинов, у вас нет – говорил Розетти. А потом ещё Левников вышел и сказал: ну вы же знаете, что с ним в Израиле было, как будто сидел там рядом за столом и свечку держал. Вопрос был конкретный по судейским ошибкам, а Розетти сделал такое заявление. И первое, что он сказал в России: «Лучано Спаллетти – один из лучших тренеров мирового футбола». Не просто красивые слова, а сигнал. И Розетти, и Коллина проходили по делу «Кальчополи» в 2006 году, но доказательств не было. И тут человек появляется у нас. Коллина на Украину приехал, но там как шла, так и продолжилась вакханалия в пользу «Шахтёра».
Где такое видано, чтобы главный тренер после свистка на перерыв выбежал на поле предъявлять судье, как Спаллетти Игорю Егорову? Игорь отсудил без вопросов, но Розетти не нашёл ничего лучше, как помочь своему «родственничку» и предложить Егорову закончить с судейством и перейти в инспекторский корпус.
– Игорь Егоров был приговорён за «Зенит»?
– Да.
– Именно поэтому он не может вернуться в судейство?
– Именно поэтому. Всё. Пришли новые руководители – нам не нужен, у нас есть, с кем решать и договариваться.
– Получается, нынешняя ситуация с судейством, хоть она и взорвала всю страну, всех устраивает?
– Конечно! Сейчас Евгений Гинер возмутился, Федун до того высказывался. До этого «Уфа», «Оренбург» высказывались, но их неслышно, всё сконцентрировано на элитных клубах. Административный ресурс был, есть и будет. Чемпионат России не продаётся из-за этого? Конечно, один из факторов.
– Стоит ли вернуться к приглашению иностранных арбитров?
– Эта практика хороша только в одном аспекте: будет гарантированно неангажированный арбитр, не имеющий долгосрочных связей с клубами. Но это не гарантирует того, что они будут судить без ошибок. Это риск. И не только для судейской системы, но и для руководства футбола. Ведь тогда в одночасье могут быть нарушены какие-либо договорённости.
– Можете назвать хотя бы 8 судей, которые лучше нынешних и которых можно было бы вернуть хоть на год-полтора, чтобы за это время подготовить новое поколение рефери?
– Не думаю, что подобное возможно. Ребята уже ушли от судейства, от необходимой готовности. Да и сами они вряд ли захотят. Нужно серьёзно работать с теми, кто сегодня выходит на поле и кто ходит в кандидатах на нужную категорию. Но быстро решить эту проблему не удастся. Ведь даже недавно ушедшие арбитры, которые сейчас, например, инспектируют – тоже выходцы из этой системы.
– Я говорю о другом: можно ли хоть попытаться хотя бы на ВАР назначать того же Игоря Егорова?
– Такая конфигурация, увы, невозможна. Думаю, тут же УЕФА и ФИФА поднимут вопрос о том, что могут привлекаться только судьи, работающие регулярно. Наши арбитры тогда не смогут судить крупные турниры, отборы к ним, еврокубки. Допустить такого нельзя.
Проблема-то в другом. В России, как высказался товарищ Егоров, судьи выходят судить по понятиям. А в европейских матчах – по правилам. Это идёт еще из Советского союза. А там идут все бывшие арбитры, сотрудники, рекомендации… Слава Богу, что я преодолел все эти барьеры. Но ведь я был выскочкой!
Всё идёт от руководства. У меня был случай, когда за моей спиной договорились о том, чтобы со мной передали машину «Таврия» для сына тренера сборной СССР. Это тренер Лемешко попросил взять своего зятя Олега Протасова в сборную – и за это должны были с судейкой передать машину. А я не поехал судить, поскольку работал в сборной (пока Левников на меня не «настучал») и даже не знал о таких договорённостях. В итоге свои премиальные я не получил. Арбитр порой не знает, какие договорённости достигаются за его спиной! Появляются только продолжатели в этой системе.
Когда я стал руководителем судейского корпуса, я отсёк человеческий фактор. У меня была информация от тренеров, как назначаются судьи и сколько это стоит. Потому я ввёл компьютерное назначение. Начался чемпионат. И первое, что появляется, – письмо Колоскову о недоверии Хусаинову, подписанное почти всеми арбитрами высшей лиги. Мало игр было. Я хотел посмотреть, кто как себя проявит в первом круге, а потом уже определиться с основной обоймой.
Я обратился к руководителям клубов: я знаю, что вы стимулируете арбитров, когда они приезжают судить к вам. Но вы же уверены, что идёт стимуляция и на выезде. Давайте создадим фонд, у арбитров будет официальная зарплата, а по итогам сезона – премии за качественно отработанные матчи. Никто не поддержал. Это сделали через 2 года, в 2001-м. А компьютерное назначение ушло, назначают руководители, в этом главный фактор.
Мне Саша Ирхин, тренировавший «Уралан», говорил: «Ты скажи своим. Они приезжают и требуют отдать долги. Ты им ничего не обещал, но до тебя-то кто-то работал и им обещал». И мы ничего не можем с этим сделать. Приходит ко мне один из подчинённых и говорит: «Назначь меня в Элисту, мне надо долги собрать».
Для решения проблемы нужно политическое решение по всей вертикали.
– То есть нужно, чтобы Президент играл в футбол?
– Он играет в хоккей, но Вячеслав Фетисов говорит: «Когда родители платят хоккейному тренеру, чтобы их чадо играло в первой пятёрке – это ноу-хау российского хоккея». Если ты не выполнил задание главы судейского корпуса, ты не будешь судить.
Хусаинов: наши топовые арбитры умеют судить, но есть околофутбольные мотивы
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в большом интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину подробно рассказал о причинах плохой работы российских арбитров.
Фото: ТАСС
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