Хусаинов: во втором круге арбитрам особо нет смысла вмешиваться в ход игры, "дело" уже сделано

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину предположил, с чем связаны судейские ошибки в матчах РПЛ.

Фото: ТАСС

– Все наши топовые судьи вляпывались в скандальные истории. Можно ли хотя бы топовых арбитров подтянуть до уровня, чтобы второй круг чемпионата прошёл без серьёзных скандалов?



– На мой взгляд, они судить умеют, а ошибки совершают в силу человеческого фактора. В большинстве этих скандалов явно торчат уши неких околофутбольных мотивов. Нужно освободить судей от этой «околофутбольной деятельности». Если вы, судьи, за спиной руководителя вступаете в некие игры с какими-то клубами – всё, вы больше не судите. Но это очень сложно сделать. Как показывают факты и практика, вся система буквально заражена этой опухолью. И метастазы пошли уже давно.



– То есть, замени сейчас Безбородова или Егорова на условного Иванова – ничего не изменится?



– Абсолютно ничего. На последнем исполкоме Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации с судейством. Это ведь совершенно нереальная задача. Как за короткий период, да ещё и почти не имея в нём практики для тренировок, существенно поднять уровень?



Фактически это была публичная реплика в адрес общественности: «Ребята, мы всё знаем, понимаем и даём время для исправления». Но внутри это была скорее другая директива: «Ребята, вот вам полтора месяца. За них доведите до конца начатое дело». И оно, это дело практически было завершено. Теперь, во втором круге, арбитрам, по большому счёту, нет смысла вмешиваться в ход игры. Потому что «дело уже сделано».



– Что вы обозначаете под словом «дело»?



– Думаю, вы понимаете. Задача, конечно, провести на хорошем уровне соревнования. Но, как можно понимать, есть и ещё одна, более конкретная задача.



– Если нынешние топовые судьи уже имеют явные репутационные проблемы, есть ли им альтернатива?



– Нет. Практика рекомендаций и выдвижения в следующий класс для молодых арбитров складывалась десятилетиями. Не так давно бывший арбитр Тимур Арсланбеков, который сейчас спортивный директор в «Нефтехимике», в лоб ответил на вопрос, почему не пошёл судить дальше. Потому, что не выполнил задание предыдущего руководителя судейского корпуса – товарища Будогосского, – сказал Хусаинов.