Второгодники. Почему ЦСКА так лихорадило в первой части сезона

Нестабильность в чемпионате, аномальный провал в Лиге Европы, проблемы прошлогодних лидеров, кризис идей Гончаренко — у спада прошлогоднего чуда РПЛ целый список составляющих, из которых сформировалось настолько гнетущее впечатление, что осенью даже заговорили о возможной отставке главного тренера.
Итоговая неудача ЦСКА в первой части чемпионата (от команды явно ожидали большего) действительно показала, что Гончаренко совсем не кудесник. Если весной — а медовый месяц закончился уже к тому времени — условное поражение от «Оренбурга» можно было списать на перегоревшую молодёжь, ошибки (их тогда действительно было много) Акинфеева и невезуху, теперь с этим гораздо сложнее.
И да – большой привет тем, кто истерил в комментариях после октябрьского текста про Виктора Михайловича. Сейчас, на момент перерыва очевидно, что лидерство ЦСКА действительно было случайным.
Претензии к Гончаренко
Весной тренер объяснял, что перемудрил насчёт схем – слишком часто менял количество центральных защитников (фундаментальный момент расстановки), из-за чего у молодых игроков шла кругом голова. В итоге всё лето ЦСКА готовился к возобновлению сезона с двумя центральными. А в первом туре случилась Самара.
Произошло то же самое, что и в мартовском Грозном против «Арсенала» - безысходность и пара пропущенных. В контратаку против низко сидевшего соперника убегать не удавалось, а позиционные наступления без максимальной ширины, которую дают латерали (особенно здесь важен Марио), у команды перестали получаться совсем.
Гончаренко опомнился и с тех пор ЦСКА играет в три центральных. Больше этот момент не обсуждается, но всё лето ушло неизвестно куда – тренер делал ставку на что-то иное, но план не сработал. Вероятно, Гончаренко исходил из кадровой ситуации: подходящего на роль левого бровочника в ЦСКА просто нет. Щенников при трёх центральных защитниках не вытягивает (к тому же в июне он сломал лодыжку), а вот Магнуссон может сыграть слева, если выходить при четырёх игроках обороны в линию.
Главная головная больше следующего этапа – осени – разные таймы в домашних матчах. ЦСКА старался максимально взвинтить темп до перерыва, прессинговал (в лучших матчах армейцы делали это идеально) и всеми методами старался задушить соперника. Но на исходе часа - ломалось всё.
И хорошо, если план в первом тайме работал, как это было в домашней игре против «Краснодара» - абсолютно расклеившийся во втором тайме ЦСКА тогда удержал победу, превратив эпичные 3:0 в 3:2. Но если попадалось крепкое «Динамо» Новикова или кто-нибудь из Лиги Европы – команда просто проигрывала.
- Мы могли более вариативно сыграть, но только прессингом занимались, это много сил отнимало, - повторял более-менее одно и тоже Гончаренко после таких игр.
При этом ЦСКА оставался уязвим для контратак из-за медлительных центральных защитников. Прекрасная иллюстрация из последнего – пропущенный от «Арсенала» дома гол.
Но Гончаренко ничего не менял. Продолжал гнуть линию, из-за которых ЦСКА потерял массу очков. Снова максимальная активность в первом тайме – и снова проваленный второй.
Проблема заключалась и в том, что ЦСКА мог вернуть себе мяч в результате действительно классного прессинга, но вот что с ним делать – был вопрос. Гончаренко объяснял сложности торопливостью своих футболистов. Но как раз это не очень подходит под синдром второго сезона.
- Мы очень часто путаем понятия «играть быстро» и «торопиться». Когда ты играешь быстро, иногда надо перебрасывать мяч с фланга на фланг, а мы торопимся обострить ситуацию, и есть пространство за нашей спиной. Это то, что нас выматывает, - объяснил тренер.
Отдельный разговор – оборона при стандартах. В чемпионате ЦСКА пропустил с них 33% мячей, это самый распространенный сценарий, когда забивали соперники. Но совсем жутко, как это выглядит.
Самый характерный пример – гол Байрамяна (картинки кликабельны).
Против «Краснодара» вот так бросили Берга
А здесь – забивает «Уфа»
Можно предположить, что виноваты молодые защитники. Но ещё прошлый сезон, когда не было совсем зелёного Карпова, а играл мастодонт (по нынешним армейским меркам) Бекао. Абсолютно такая же ситуация – сброс на дальнюю штангу, где чудовищный перевес соперников. Что мог сделать один Бистрович, который к тому же запаздывал.
В чём Гончаренко не виноват (или виноват вряд ли)
Аномалия еврокубков
Выезд в Болгарию – это необъяснимый позор. Просто внезапно оказалось, что все игроки «Лудогорца» в среднем в два-три раза быстрее наших футболистов. Поэтому насчёт тех 1:5 рассуждать особо нечего.
Но в трёх домашних матчах ЦСКА был лучше оппонентов. Особенно в первых таймах. Подвела реализация, особенно порол Влашич. Не забивая до перерыва, москвичи обрекали себя на мучения во втором тайме – и неизменно получали гол (а то и два). Почему – говорили выше.
ЦСКА действительно был крайне нестабилен и не всегда убеждал – но того чудовищного итога не заслужили ни болельщики, ни тренер, ни футболисты.
Вернее всего подытожил Роман Широков: «Какой-то нонсенс».
Спад лидеров
Влашич существенно сбавил на старте чемпионата и выглядел неуверенно в большинстве матчей ЛЕ, но в РПЛ хорват с лихвой компенсировал.
Главный провал по итогам первой части сезона – Ахметов и Чалов. Ильзат просто деградировал по сравнению с прошлой осенью – особенно горько теперь вспоминать, например, домашний матч против «Зенита» в его исполнении. Что происходит с полузащитником сказать трудно, потому что сильные его стороны (умение увидеть свободное пространство и выдать вкуснятину на ровном месте) растворились – а вот слабые (позиционные провалы, не умение играть в отборе) никуда не пропали.
Федору Чалову было сложно выдерживать ту же планку, что и в прошлом сезоне, но всё-таки нападающий сдал в плане завершения (это сказалось даже на пенальти). В подыгрыше, слава Богу, Чалов если и сбавил, то несущественно.
Есть мнение, что за форму игроков отвечает и главный тренер, но у нас нет конкретных примеров, как Гончаренко бы мешал, например, неудобной позицией тому же Ахметову.
Трансферные неудачи
Бекао не хотел оставаться, так что обвинять менеджмент красно-синих смысла, наверное, нет. Просто передадим привет защитнику, который проиграл в Италии конкуренцию Де Майо и присел на лавочку – там и на 13-м, без шансов на еврокубки месте в Серии А, бразильцу наверняка комфортно.
Но две замены игроку – пока что треш. Шарлия и Гогуа выступали осенью настолько плохо, что Гончаренко сделал ставку на 17-летнего Карпова. Впрочем, и парню стоит отдать должное – за свой шанс он уцепился и поводов менять устоявшуюся линию Карпов-Дивеев-Магнуссон давал минимум.
Что делал в Москве Лукас Сантос – загадка. Игрока взяли в аренду, но не дали ему ни одного полноценного шанса. Гончаренко, который видел хавбека на тренировках каждый день, конечно, виднее, но всё-таки – удивительно.
Что будет с ЦСКА весной?
Предугадывать очень сложно. Всё зависит от того, как Гончаренко решит конкретные задачи. Например, по поводу обороны при стандартах – если всё пойдёт тем же чередом, будет просто забавно фантазировать по поводу борьбы за желанную Евгением Гинером вторую строчку.
В пару к Чалову привезли нападающего Шкурина, но тут же отдали Нисимуру. Пойдет ли у белорусского нападающего? Если пойдёт, сразу ли? У себя на родине форвард разрывал – но если вы посмотрите нарезки, убедитесь, что уровень сопротивления в двух лигах серьёзно отличается. Может, будет ещё усиление?
Самый вероятный вариант – весной ЦСКА ещё будет лихорадить. Армейцам очень нужна Лига чемпионов, но в борьбе за неё они не выглядят фаворитами даже напротив «Ростова» - не говоря про «Локомотив» и «Краснодар», в который всё-таки должны вернуться травмированные Кабелла и Классон. Работы у Гончаренко хватит ещё и на весь следующий сезон (а ведь могут увезти Чалова), потому что строить империю с нуля (именно это Гончаренко начал делать полтора года назад) всегда долго и очень сложно.
Фото: ПФК ЦСКА, РИА Новости, "Чемпионат", 123ru.net