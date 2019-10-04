» » Гончаренко физрук или топ? Лига Европы и РПЛ дают разные ответы

Гончаренко физрук или топ? Лига Европы и РПЛ дают разные ответы

Вспоминаем последние полтора года тренера в ЦСКА и пытаемся разобраться. Но оценивать работу белорусского специалиста придётся вам.


Ещё полгода назад дилемму Гончаренко можно было разрешить однозначно. После чемпионата мира он получил разобранный ЦСКА, в котором не хватало игроков, чтобы провести двухсторонку, и к зиме из разношёрстого состава сколотил боевой эскадрон. Пока Олег Кононов выигрывал свой единственный трофей в «Спартаке», главным соперником лидирующего «Зенита» на вторую часть сезона считались именно «армейцы».

Дальше была проваленная весна, но к этому отнеслись с пониманием: несмотря на вылет из ЛЧ, осень получилась настолько божественная (сравнительно с ситуацией, в которой красно-синие оказались летом), что неудачи после неё пришлись как нечто самое собой разумеющееся. Чудо ведь не может происходить каждые полгода. А тут ещё и Гончаренко мужественно взял всё на себя.

- Возможно, я перетянул гайки, - признавался тренер, когда был кончен сезон и ЦСКА досталась путёвка лишь в Лигу Европы.


Целый год (даже больше) любые неудачи Виктор Михайлович комментирует одинаково. Команда молодая, шишки не набиты, холодный душ иногда полезен – якобы всё это идёт на пользу развивающимся футболистам. Но в первом туре москвичи приехали в Самару – и показали, что не прибавили ни в чём по сравнению с мартом. Как и против «Арсенала» в Грозном, ЦСКА неожиданно разучился позиционно атаковать и напрочь провалил старт. И тогда появились вопросы.

Гончаренко подошёл к проблеме, вновь изменяя число центральных защитников. Мы об этом уже говорили, но сам тренер в том же интервью объяснял, что постоянные изменения в схеме были его ошибкой. Но новый сезон начался с того же, и это было до осенней эпидемии травм. Логика?


Резонный вопрос: какие могут быть претензии к Гончаренко, если команда идёт на первом месте? Лидерство весомый аргумент, но следует понимать, что первая строчка для нынешнего ЦСКА по большому счёту случайность. «Краснодар» развалился из-за травм и слишком резкого обновления. «Локомотив» слегка забуксовал на старте. У «Зенит» неудачная осенняя серия – поражения от «Уфы», ничья с «Ахатом», ужасная по качеству игра против «Локомотива». А вплотную идёт «Ростов», у которого состав не сильно лучше, чем у «армейцев».

Опять же – отскоки Гончаренко с «Краснодаром» (отвратительный второй тайм), «Оренбургом» (Деспотович не забил верный момент), «Ахматом» (судья ошибся в пользу ЦСКА) и, частично, – с «Тамбовом» (Чуперка решил упростить соперникам задачу). Осенью ЦСКА везло – и это факт.

С другой стороны, как обойтись без везения в игре, когда так не везёт с травмами? Как играть на два фронта, когда в составе у тебя один нападающий, а президент превратился в прореху на человечестве – зажать два миллиона на Комличенко при одном Чалове это всё же очень сильно. Может, Гончаренко до сих не разобрался, как именно должен играть ЦСКА, но в стрессовых условиях, когда приходится играть в атаке Бийолом, а первый кандидат на усиление Тикнизян, тренер справляется отлично.

Правда, хочется спросить и самого Виктора Михайловича – разве трансфер Никиты Чернова согласовывали без него? Он в любом случае дал своё согласие (судя по интервью защитника, который теперь играет за «Крылья», он сам на переходе не настаивал), хотя наверняка помнил прошлогоднюю осень – тогда его футболисты ломались не реже, чем сейчас.


Вопрос есть и по игрокам. Почему-то если в «Спартаке» деградировал Зобнин, виноват в этом главный тренер Олег Кононов, который гробит таланты и даже не может правильно использовать Крала (у полузащитника возникают проблемы при попытке сделать передачу, и Кононов, видимо, должен был его научить). В ЦСКА всё ровно наоборот: Гончаренко страдает из-за ошибок футболистов.

Положим так: регулярные привозы Магнуссона, усреднившийся в большинстве матчей Ахметов, Обляков, который теперь больше бесит (за исключением мощной весны), чем восхищает, - не вина тренера. Но в таком случае за что было хвалить Гончаренко, когда год назад они выходили на новый уровень?

Почему стрелочка в таком случае поворачивается только в одну сторону?

***

Справляется Гончаренко или нет – решать сегодня вам (опрос выше). Потому что за полтора последних года тренер ЦСКА дал достаточно поводов фанатам гордиться своей командой в тяжёлые времена, но вместе с тем – совершил массу очевидных ошибок.

«Армейцы» на первом месте в чемпионате, но попали туда во многом благодаря неудачам соперников и отскокам. Гончаренко справляется в условиях кадровых сложностей, вынужден выпускать на поле 17-летних защитников, но он в том числе виновник такой ситуации. Пионеротряд в исторической игре разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», но не вышел даже в Лигу Европы, в этом сезоне команда просто в открытую позорится в еврокубках.

Фото: "Чемпионат", Абель Ф. Рос / ТАСС, ПФК ЦСКА


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Гончаренко ЦСКА Гинер Ахметов Магнуссон
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит
Клопп, Лэмпард, Роджерс и Хау претендуют на звание тренера месяца в АПЛ
Юрий Семин: поздравлять Игнатьева пока не с чем, вот выиграет сборная России — тогда будем
Агент: Магнуссон вывихнул лодыжку, предстоит рентген
Турецкая полиция забрала у болельщиков гладбахской "Боруссии" флаги с изображением креста 2
Рифат Жемалетдинов пропустит около трех недель из-за травмы
Нужен директор по свежести. Почему у нас такой тухляк в Лиге Европы? 1
Сильвестр Игбун стал лучшим игроком "Динамо" в сентябре
Гончаренко физрук или топ? Лига Европы и РПЛ дают разные ответы 2
Павел Могилевец и Владислав Игнатьев вызваны в сборную России 3
Жена главы селекционного отдела ЦСКА о Гончаренко: он ******* прошлый сезон 15
Дмитрий Черышев: следующие игры у "Краснодара" и ЦСКА будут совершенно другими
Дмитрий Селюк — о поражениях российский клубов в еврокубках: люди приходят разворовывать бюджетные деньги 8
Гжегож Крыховяк в третий раз подряд признан игроком месяца в "Локомотиве"
Объявлен состав сборной Испании на матчи отбора Евро-2020 c Норвегией и Швецией
"В "Ростове" приняли как дома". Мамаев — о первой тренировке в новой команде 8
Нападающий "Баварии" Серж Гнабри признан игроком недели Лиги чемпионов
Луис Суарес не сыграет за сборную Уругвая в октябре
Серебряный призер ОИ-2008 года в составе сборной Нигерии Промис умер в возрасте 31 года 2
Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с "Брюгге"
Миодраг Божович: "Сочи" — качественная команда. Можно сказать, играем с "Зенитом-2" 3
Фанату ЦСКА за организацию шествия в Туле запретили посещать футбольные матчи 2
УЕФА объявила состав команды недели в Лиге Европы
"Эспаньол": мы — первая команда Ла Лиги, победившая ЦСКА у него на стадионе
Английский фанат принял Ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман 3
"ВТБ Арена" стала лауреатом премии Sport Leaders Awards 2019 1
Армянские ультрас взяли на себя ответственность за акцию с дроном на матче "Карабаха" в Лиге Европы
Баскетбольный ЦСКА поддержал футболистов 1
Экс-защитник ЦСКА: после смерти Перхуна у Садырина потухли глаза 2
Василий Уткин: ЦСКА восемнадцатым был бы на Пиренеях 9
Все новости