Гончаренко физрук или топ? Лига Европы и РПЛ дают разные ответы

Вспоминаем последние полтора года тренера в ЦСКА и пытаемся разобраться. Но оценивать работу белорусского специалиста придётся вам.
Ещё полгода назад дилемму Гончаренко можно было разрешить однозначно. После чемпионата мира он получил разобранный ЦСКА, в котором не хватало игроков, чтобы провести двухсторонку, и к зиме из разношёрстого состава сколотил боевой эскадрон. Пока Олег Кононов выигрывал свой единственный трофей в «Спартаке», главным соперником лидирующего «Зенита» на вторую часть сезона считались именно «армейцы».
Дальше была проваленная весна, но к этому отнеслись с пониманием: несмотря на вылет из ЛЧ, осень получилась настолько божественная (сравнительно с ситуацией, в которой красно-синие оказались летом), что неудачи после неё пришлись как нечто самое собой разумеющееся. Чудо ведь не может происходить каждые полгода. А тут ещё и Гончаренко мужественно взял всё на себя.
- Возможно, я перетянул гайки, - признавался тренер, когда был кончен сезон и ЦСКА досталась путёвка лишь в Лигу Европы.
Целый год (даже больше) любые неудачи Виктор Михайлович комментирует одинаково. Команда молодая, шишки не набиты, холодный душ иногда полезен – якобы всё это идёт на пользу развивающимся футболистам. Но в первом туре москвичи приехали в Самару – и показали, что не прибавили ни в чём по сравнению с мартом. Как и против «Арсенала» в Грозном, ЦСКА неожиданно разучился позиционно атаковать и напрочь провалил старт. И тогда появились вопросы.
Гончаренко подошёл к проблеме, вновь изменяя число центральных защитников. Мы об этом уже говорили, но сам тренер в том же интервью объяснял, что постоянные изменения в схеме были его ошибкой. Но новый сезон начался с того же, и это было до осенней эпидемии травм. Логика?
Резонный вопрос: какие могут быть претензии к Гончаренко, если команда идёт на первом месте? Лидерство весомый аргумент, но следует понимать, что первая строчка для нынешнего ЦСКА по большому счёту случайность. «Краснодар» развалился из-за травм и слишком резкого обновления. «Локомотив» слегка забуксовал на старте. У «Зенит» неудачная осенняя серия – поражения от «Уфы», ничья с «Ахатом», ужасная по качеству игра против «Локомотива». А вплотную идёт «Ростов», у которого состав не сильно лучше, чем у «армейцев».
Опять же – отскоки Гончаренко с «Краснодаром» (отвратительный второй тайм), «Оренбургом» (Деспотович не забил верный момент), «Ахматом» (судья ошибся в пользу ЦСКА) и, частично, – с «Тамбовом» (Чуперка решил упростить соперникам задачу). Осенью ЦСКА везло – и это факт.
С другой стороны, как обойтись без везения в игре, когда так не везёт с травмами? Как играть на два фронта, когда в составе у тебя один нападающий, а президент превратился в прореху на человечестве – зажать два миллиона на Комличенко при одном Чалове это всё же очень сильно. Может, Гончаренко до сих не разобрался, как именно должен играть ЦСКА, но в стрессовых условиях, когда приходится играть в атаке Бийолом, а первый кандидат на усиление Тикнизян, тренер справляется отлично.
Правда, хочется спросить и самого Виктора Михайловича – разве трансфер Никиты Чернова согласовывали без него? Он в любом случае дал своё согласие (судя по интервью защитника, который теперь играет за «Крылья», он сам на переходе не настаивал), хотя наверняка помнил прошлогоднюю осень – тогда его футболисты ломались не реже, чем сейчас.
Вопрос есть и по игрокам. Почему-то если в «Спартаке» деградировал Зобнин, виноват в этом главный тренер Олег Кононов, который гробит таланты и даже не может правильно использовать Крала (у полузащитника возникают проблемы при попытке сделать передачу, и Кононов, видимо, должен был его научить). В ЦСКА всё ровно наоборот: Гончаренко страдает из-за ошибок футболистов.
Положим так: регулярные привозы Магнуссона, усреднившийся в большинстве матчей Ахметов, Обляков, который теперь больше бесит (за исключением мощной весны), чем восхищает, - не вина тренера. Но в таком случае за что было хвалить Гончаренко, когда год назад они выходили на новый уровень?
Почему стрелочка в таком случае поворачивается только в одну сторону?
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Справляется Гончаренко или нет – решать сегодня вам (опрос выше). Потому что за полтора последних года тренер ЦСКА дал достаточно поводов фанатам гордиться своей командой в тяжёлые времена, но вместе с тем – совершил массу очевидных ошибок.
«Армейцы» на первом месте в чемпионате, но попали туда во многом благодаря неудачам соперников и отскокам. Гончаренко справляется в условиях кадровых сложностей, вынужден выпускать на поле 17-летних защитников, но он в том числе виновник такой ситуации. Пионеротряд в исторической игре разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», но не вышел даже в Лигу Европы, в этом сезоне команда просто в открытую позорится в еврокубках.
Фото: "Чемпионат", Абель Ф. Рос / ТАСС, ПФК ЦСКА
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