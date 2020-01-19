Напомним, Андре Шюррле арендован красно-белыми у дортмундской "Боруссии".
- Я заметил, что русские очень честные, откровенные. Если где-нибудь в ресторане общаешься с людьми, о футболе или ещё о чём-то, они всегда всё говорят начистоту. Это здорово, - приводит слова игрока "Чемпионат".
В текущем сезоне немецкий хавбек принял участие в 13-ти матчах РПЛ, забил один гол и сделал два ассиста.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на десятой строчке российского чемпионата.
Ранее Шюррле поделился мнением о владельце "Спартака" Леониде Федуне.
Шюррле рассказал, что думает о русских
Немецкий полузащитник московского "Спартака" Андреа Шюррле рассказал о своем главном впечатлении от русских людей.
Фото: "СЭ"
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