Андре Шюррле отметил, что неформальных личных встреч с Федуном у него ещё не было:
- Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, веселый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для «Спартака», - приводит слова Шюррле "Чемпионат".
Также немецкого футболиста попросили сравнить Федуна с российским владельцем «Челси» Романом Абрамовичем - ранее Шюррле играл за лондонский клуб:
- Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах, - отметил Шюррле.
Напомним, Андре Шюррле арендован "Спартаком" у дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне он принял участие в 13-ти матчах РПЛ, забил один гол и сделал два ассиста.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на десятой строчке российского чемпионата.
Шюррле назвал Федуна прикольным мужчиной
Немецкий полузащитник московского "Спартака" рассказал о своих впечатлениях от владельца красно-белых Леонида Федуна
Фото: ФК "Спартак"
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