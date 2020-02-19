Напомним, Шишкин был заявлен за "Спартак-2" для участия в первенстве ФНЛ.
"Разговаривал с Ромкой, он сказал, что подписал контракт, что наконец-то вновь надел свою родную красно-белую форму и очень рад. Пусть "Спартак-2" и не играет в премьер-лиге, но ФНЛ - это хороший уровень.
Вернусь в "Спартак", если позовут только тренером по нападающим. Если же игроком, то не готов. Мне 38 лет, при всём уважении к себе, в ФНЛ очень хороший футбол, высокие скорости, я, наверное, к этому уже не готов. Всё же я не Златан Ибрагимович", - цитирует Павлюченко РИА Новости.
"Спартак-2" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков в 25 играх.
Павлюченко выступал за "Спартак" с 2003 по 2008 год. За это время он провел 141 матч и забил 69 голов. Также в его активе 50 игр за сборную России, в которых он 21 раз отметился забитым мячом. В составе национальной команды на Евро-2008 Павлюченко дошел до полуфинала.
Павлюченко: в ФНЛ играть не готов. Всё же я не Ибрагимович
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал возвращение Романа Шишкина в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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