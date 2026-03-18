Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен
Спартак
20:45
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
20:45
НьюкаслНе начат
Ливерпуль
23:00
ГалатасарайНе начат
Бавария
23:00
АталантаНе начат
Тоттенхэм
23:00
АтлетикоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
4 - 0 4 0
ФеренцварошЗавершен

Мостовой: все носили Челестини на руках. А сейчас если и подбрасывают, то ловить не будут

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о последних результатах ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Все ищут ответ, что произошло с ЦСКА. Несколько месяцев назад все носили Челестини на руках. А сейчас если и подбрасывают, то ловить не будут (смеется).

Все делают так же, как и раньше, но сейчас не получается. Здесь нет лекарства. Главное — как можно быстрее начать выигрывать. Разве ЦСКА по игре уступал "Балтике"? Нет. Разве уступали "Краснодару"? Просто случилось удаление", - сказал Мостовой.

Вчера, 17 марта, московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от "Краснодара" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. "Армейцы" заканчивали игру вдевятером. По итогам двухматчевого противостояния команда Фабио Челестини уступила - 3:5 и вылетела в нижнюю сетку Пути регионов.

В чемпионате красно-синие не могут одержать победу с ноября прошлого года. Безвыигрышная серия достигла четырех всреч кряду.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится