Мостовой: все носили Челестини на руках. А сейчас если и подбрасывают, то ловить не будут

"Все ищут ответ, что произошло с ЦСКА. Несколько месяцев назад все носили Челестини на руках. А сейчас если и подбрасывают, то ловить не будут (смеется).
Все делают так же, как и раньше, но сейчас не получается. Здесь нет лекарства. Главное — как можно быстрее начать выигрывать. Разве ЦСКА по игре уступал "Балтике"? Нет. Разве уступали "Краснодару"? Просто случилось удаление", - сказал Мостовой.
Вчера, 17 марта, московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от "Краснодара" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. "Армейцы" заканчивали игру вдевятером. По итогам двухматчевого противостояния команда Фабио Челестини уступила - 3:5 и вылетела в нижнюю сетку Пути регионов.
В чемпионате красно-синие не могут одержать победу с ноября прошлого года. Безвыигрышная серия достигла четырех всреч кряду.
