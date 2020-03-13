Напомним, этой зимой пост главы отдела судейства и инспектирования покинул Александр Егоров.
- Я вижу Виктора Кашшаи как судейского дипломата. Некоторые моменты он тактично обходит, как например игру рукой Исмаэла Силвы в матче "Локо" — "Ахмат" (1:0). В других же эпизодах, допустим в игре "Ростов" — ЦСКА (3:2), где был удален Карпов, Виктор соглашается с тем, что арбитр ошибся. Такие оговорки и разночтения по конкретным игровым эпизодам напоминают деятельность его предшественника — Александра Егорова.
Понимаю Виктора — почетная должность, но нельзя продолжать политику, которая была до него. Иначе ничего не изменится. А изменять ему сложно, потому что он не знает ребят, не знает структуры, - приводит Sport24 слова Хусаинова.
Хусаинов: разночтения Кашшаи по игровым эпизодам напоминают деятельность его предшественника - Егорова
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу работы нового главы судейского ведомства РФС Виктора Кашшаи.
Фото: Getty Images
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