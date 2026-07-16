После полуфиналов ЧМ-2026 обновился список фаворитов на "Золотой мяч": позиция Месси изменилась

Лионель Месси улучшил свои позиции в борьбе за "Золотой мяч" после выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

По обновлённым оценкам букмекеров, капитан аргентинцев поднялся на вторую строчку в списке главных претендентов на престижную награду. В полуфинале с Англией (2:1) 39-летний форвард отметился двумя голевыми передачами.



Главным фаворитом на получение "Золотого мяча" остаётся нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Третью позицию занимает полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.