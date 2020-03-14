"Приятно, что выиграли, но мой дебют, мягко говоря, не удался. Если оценивать объективно, я выступил не лучшим образом. Но победа сегодня важнее всего. Команда сыграла великолепно, а я — не очень.
Когда выходил на поле, особых эмоций не было. Понимал, что надо цепляться за шанс, но больше ничего. Доменико Тедеско сказал, что верит в меня, попросил получать удовольствие от игры.
В первом тайме мы долго привыкали к синтетике, поле не самого хорошего качества. Игра у нас не шла, а я допускал нелепые ошибки. Поэтому у соперника и было преимущество", — цитирует Маслова "Чемпионат".
"Спартак" сегодня на выезде обыграл "Оренбург" со счётом 3:1.
Матч стал дебютным в основной команде "красно-белых" для Павла Маслова.
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Маслов: мой дебют за "Спартак", мягко говоря, не удался
Защитник "Спартака" Павел Маслов прокомментировал свой дебют за основную команду "красно-белых" в матче с "Оренбургом" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"
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