Губерниев - о финале ЧМ-2026: Испания разденет Аргентину. Месси выпьет чашу неудачи до дна

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что сборная Испании станет победителем чемпионата мира - 2026.

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- Ох, и разденет Испания эту Аргентину в финале! И скажет весь мир по-испански: "А король-то голый…" В финале Аргентина - Испания у команды Месси шансов нет! Познает Аргентина горечь поражения… И Месси выпьет чашу неудачи до дна, - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После выхода Аргентины в финал журналист жёстко оценил шансы команды Лионеля Скалони в предстоящем решающем матче.Финальный матч чемпионата мира - 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля.