"Арсенал": Левашов, Григалава (к), Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва.
"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин (к), Коновалов, Зуев, Макаров, Давиташвили, Абильдгор, Игнатьев.
Матч между тульским "Арсеналом" и казанским "Рубином" начнётся в 19:00 мск.
На Rusfootball.info вы можете следить за текстовой трансляцией встречи.
Стали известны стартовые составы на матч "Арсенал" Тула - "Рубин"
Фото: РПЛ
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