Газизов: сокращение зарплат? "Спартак" объявил, ну и ладно. Я мог об этом сказать еще месяц назад

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что игроки его команды также согласились на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса.

Фото: twitter.com/UfaFc