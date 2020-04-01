Ранее было объявлено, что московский "Спартак" согласовал с игроками сокращение выплат на 40 процентов.
- У меня в этом проблем не было никогда. Просто мы об этом не говорили. "Спартак" объявил публично, ну и ладно. Я мог об этом сказать еще месяц назад. Мы сделали и не объявили? В футболе трудно что-то утаить. Все прекрасно знали, как мы поступили. Наши ребята молодцы.
Уверен, другие игроки РПЛ также пойдут на это. Других мнений быть не может. Сейчас весь мир объединяется вокруг общей беды. Это касается всех. Назвать процент, на который согласились в "Уфе"? Это дело каждого конкретного клуба. Для кого-то 40 процентов – большая сумма. Для кого-то и 70 не спасение, – приводит слова Газизова "СЭ".
После 22-х туров "Уфа" располагается на 9-м месте, имея в активе 27 очков.
Бабаев: игроки готовы временно пойти на понижение зарплаты? Конечно
Газизов: сокращение зарплат? "Спартак" объявил, ну и ладно. Я мог об этом сказать еще месяц назад
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что игроки его команды также согласились на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Фото: twitter.com/UfaFc
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!