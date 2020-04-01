Дзюба: агенты в нашей стране - зло. Они с футболистами только из-за денег

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказал своё мнение о футбольных агентах.
Фото: Rusfootball.info
"Я сейчас наживу врагов, но агенты в России — это зло. По факту они тебе не помощники. Агент должен быть старшим братом, старшим другом, отцом, который за тебя до конца. Не знаю, как в мире, но в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя все хорошо. Когда ты на плаву, они с тобой, лучшие друзья. А как только у тебя проблемы, агенты исчезают.

Все агенты в России с футболистами только из-за денег. Но без них в России тоже никуда, молодой парень сам ведь не будет звонить в клубы и напрашиваться", — заявил Дзюба в лайв-трансляции Instagram Тины Канделаки.

В текущем сезоне РПЛ на счету Артёма Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 21-м матче за "Зенит".

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 очков. В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Теги: Дзюба Зенит
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