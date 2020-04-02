Геркус: "Лестер" хотел Кверквелию за 15 млн фунтов. Никто не поддержал: "С деньгами порешаем, РЖД поможет"

Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что защитник Соломон Кверквелия мог перейти в английский "Лестер".
Фото: РИА Новости
"Лестер" предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов. Я говорил, что такого предложения может больше не появиться. Юрий Палыч сказал: "Из чемпионской команды не трогаем никого. Всех продлеваем!" Все остальные на совете директоров ответили: "Ну давайте сделаем так, как говорит Юрий Палыч".

Говорю: "Но с деньгами как?". А они: "С деньгами порешаем, РЖД поможет". Я докладывал, что, если не продавать игроков, бюджет будет дефицитный, будет тяжело", — цитирует Геркуса "Чемпионат".

Илья Геркус являлся гендиректором "Локомотива" в период с 2016-го по 2018-й год. Во время его работы московский клуб стал чемпионом и выиграл Кубок России.

Соломон Кверквелия выступает за "железнодорожников" с 2017-го года, перейдя из казанского "Рубина" за 2,5 миллиона евро. Действующий контракт 28-летнего грузинского защитника рассчитан до лета 2021-го года. Transfermarkt оценивает Кверквелию в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне московский "Локомотив" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России после 22-го тура. В активе "красно-зелёных" - 41 очко. Сезон РПЛ в данный момент находится на паузе до 31-го мая из-за распространения коронавируса (COVID-19).

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Теги: Геркус Локомотив Кверквелия Лестер Российские трансферы
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