"Безумно крутой!" Слуцкий заявил, что Казань абсолютно европейский город

Напомним, что Слуцкий работает в "Рубине" с декабря минувшего года.
- Казань — очень крутой город. Безумно крутой! Я очень доволен. Инфраструктура, чистота, достопримечательности, люди — у меня сверхпозитивные впечатления от Казани. Начиная от людей и заканчивая инфраструктурой и логистикой.
Казань — абсолютно европейский город. Она масштабная, красивая, большая, специфичная в хорошем смысле этого слова, очень специальная, - сказал Слуцкий в интервью Арустамяну в инстаграме.
"Рубин" после 22-х туров находится на 14-й строчке РПЛ.
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Фото: ФК "Рубин"
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