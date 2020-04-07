Ранее Федор Смолов вернулся в Россию в разгар пандемии коронавируса. В СМИ сообщалось, что игрок сделал это вопреки запрету "Сельты".
Смолов улетел в Россию, испанские СМИ выставили его сумасбродом. А как на самом деле?
После возвращения Смолов критично отреагировал на слова Селюка в свой адрес.
- Как я и говорил ранее, приехав в Россию, он должен находиться 14 дней в карантине вне семьи. А вернувшись в Испанию, будет вынужден самоизолироваться еще на 14 дней. Из-за одного полета в Москву — практически месяц карантина. Это говорит об умственных способностях Феди и его агента. При этом мы задаемся вопросом, кто будет оплачивать этот месяц — "Локомотив" или "Сельта".
Все мы понимаем, что Федя приехал в Москву не сидеть в карантине, а нарушать его. Призываю людей, которые отслеживают нарушителей карантина, обратить на него внимание. Из-за таких, как Смолов, с каждым днем все больше и больше заболевших.
Федя, заканчивай с виртуальными играми! А то тебя бросает из стороны в сторону: то мамочка Лопырева, которая старше тебя на 10 лет, то Маша Юмашева, которая младше тебя на 13 лет. Определись, кем ты хочешь быть: сынком или папиком, - приводит слова Селюка Sport24.
"Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом". Селюк ответил Смолову
Селюк - о Смолове: то мамочка Лопырева, которая старше на 10 лет, то Юмашева, которая младше на 13. Федя, заканчивай
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал Федора Смолова за возвращение в Россию.
Фото: twitter.com/football24ru
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