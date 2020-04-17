Ранее Баринов обратился к Губерниеву, заявив, что журналист ничего не понимает в футболе.
Актёр Баринов - Губерниеву: Дима, не надо лезть в футбол! Биатлон ты уже развалил
Таким образом артист ответил на критику Губерниева в адрес главного тренера "Локо" Юрия Семина, который поддержал футболистов, не желавших идти на снижение зарплаты.
- Поцапался я с Дмитрием Губерниевым. Он мне позвонил, сказал, что я его оскорбил и унизил. Я сказал, что не оскорбил или унизил, а поставил на место.
Он меня очень разозлил. Знаете, кто он, а кто Сёмин. Я теперь очень доволен собой, хотя со мной это бывает редко, - приводит слова артиста "Р-Спорт".
"Кто он, а кто Сёмин". Валерий Баринов прокомментировал конфликт с Губерниевым
Известный актер Валерий Баринов, являющийся болельщиком "Локомотива", объяснил свою критику в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.
Фото: РИА Новости
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