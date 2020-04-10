"Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит!
Губерниев покушается на всё. С ним даже биатлонисты отказываются разговаривать. Теперь то же самое хочет занести в футбол. Не надо туда лезть! Пусть он кричит и кричит, громко кричит, хорошо кричит! Я понимаю, он набрал силу и популярен сейчас, но пусть не лезет в футбол. Он в этом правда ничегошеньки не понимает. Футбол для него – это запретная тема!
Губерниев – никто, чтобы лаять на такого слона, как Сёмин. Для моськи Губерниев слишком большой. Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Сёмин для мирового футбола!", — цитирует Баринова "Спорт день за днем".
Напомним, что вчера комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление наставника "Локомотива" Юрия Семина, в котором тренер не разделил позицию по сокращению зарплат футболистов из-за паузы в РПЛ.
Губерниев - Семину: вас серебряная лань укусила?
Сегодня было объявлено о сокращении зарплат футболистов "Локомотива" на 40% в связи с приостановкой сезона РПЛ по причине пандемии коронавируса. Сезон приостановлен до 31-го мая. "Железнодорожники" после 22-х туров занимают второе место в турнирной таблице нашего чемпионата, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
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Актёр Баринов - Губерниеву: Дима, не надо лезть в футбол! Биатлон ты уже развалил
Актёр и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на выпад в адрес главного тренера "железнодорожников" Юрия Семина.
Фото: РИА Новости
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