О решении руководства рассказал генеральный директор московского клуба Томас Цорн.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Ранее сообщалось, что выкупить Шюррле у "Боруссии" "Спартак" мог за 8 млн евро.
- Для "Спартака" Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он все провалил.
Толку в "Спартаке" от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало.
Неправильно говорить, что он сякой-плохой. Не получилось у него – бывает. Он все равно остается чемпионом мира. Желаю ему удачи в дальнейшем, - приводит слова бывшего игрока "Чемпионат".
В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
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"Для "Спартака" он ничего не сделал". Павлюченко - о решении красно-белых не выкупать Шюррле
Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко оценил отрезок немецкого хавбека в московской команде.
Фото: Советский спорт
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