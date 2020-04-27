"В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным", — приводит слова Алаева "СЭ".
На сегодняшний день в ФНЛ сыграно 27 туров. В турнирной таблице турнира лидирует волгоградский "Ротор", набравший 50 очков.
Также сегодня стало известно, что РПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран.
Читайте наш материал о сегодняшнем собрании РПЛ и РФС:
Решение до 25-го мая, возможно расширение РПЛ, ФНЛ и ПФЛ завершены. Итоги собрания лиги
ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса
Генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.
Фото: Яндекс
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