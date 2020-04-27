ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса

Генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.
Фото: Яндекс
"В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным", — приводит слова Алаева "СЭ".

На сегодняшний день в ФНЛ сыграно 27 туров. В турнирной таблице турнира лидирует волгоградский "Ротор", набравший 50 очков.

Также сегодня стало известно, что РПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран.

Читайте наш материал о сегодняшнем собрании РПЛ и РФС:

Решение до 25-го мая, возможно расширение РПЛ, ФНЛ и ПФЛ завершены. Итоги собрания лиги


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ФНЛ ПФЛ Алаев Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Президент "Урала": 25 мая станет днем Х, тогда будет решение о продолжении сезона РПЛ
Бабаев: если есть возможность, РПЛ надо доиграть
Гендиректор "Ахмата": мы против одного из предложенных вариантов возобновления РПЛ 2
У "Уфы" появился новый автобус (видео) 1
"Крылья Советов" сообщили, что Фролов будет оштрафован за свои сегодняшние высказывания 14
Семин: для меня интересно, чтобы мы продолжили чемпионат
Игнашевич выступил против досрочного завершения ФНЛ
ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса 2
Нобоа: Кокорин — отличный нападающий. Думаю, все в этом убедились 1
Если РПЛ не будет доиграна, "Зенит" признают чемпионом, а "Динамо" представит Россию в еврокубках 12
Геркус: Николич тренировал в третьесортных чемпионатах по одному году. Не уровень "Локомотива" совсем
Корнаухов: Семин своей работой заслужил продление хотя бы до конца РПЛ
Ригони помог с продуктовыми наборами семьям своего родного города
РПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран 7
РПЛ может быть возобновлена 21-го или 28-го июня
Кубок России 19/20 могут доиграть в следующем сезоне
Решение до 25-го мая, возможно расширение РПЛ, ФНЛ и ПФЛ хотят завершить. Итоги собрания лиги 4
Cёмин хочет, чтобы чемпионат был продолжен 2
ФИФА предлагает доиграть оставшиеся матчи сезона с пятью заменами 2
Бабаев опроверг уход Гончаренко
Источник: вместо Николича "Локомотиву" предлагали Ди Франческо 1
Хохлов: не понимаю, как без помощи прожить только на пенсию. Это нереально 7
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало 18
Экс-жена Тимощука: суды продолжаются. Его задача, чтобы мне и детям не досталось ни единого евро 7
Источник: Гончаренко покинет ЦСКА 9
Хаби Алонсо может войти в тренерский штаб Гвардиолы
Тренер "Энергетика-БГУ": многими нашими футболистами интересуются зарубежные клубы. Звонят и спрашивают про Носко и не только про него 1
"Чемпионат": Николич будет получать в "Локомотиве" в два раза меньше, чем Сёмин 6
"Наполи" может продать Лосано, чтобы освободить место для Азмуна 2
Нобоа: возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно
Все новости