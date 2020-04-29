Жена Погребняка: муж между делом сказал: "Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!" (фото)

Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала, как следит за своим внешним видом в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Фото: Instagram