"Во время карантина главное совсем не забыть, что мы в первую очередь женщины, а потом уже жёны и мамы! Я сама слегка расслабилась. Муж между делом сказал: "Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!" Прежде никогда так не шутил!
Я поняла намёк. К ужину накрасилась, красиво оделась! Как раз ещё и повод надеть серьги. Блистать так блистать! Муж оценил, глаза засветились, Машка вернулась", — написала Мария Погребняк в своём Instagram.
Ранее Павел Погребняк улучшил достижение Роналду в челлендже на пресс (видео).
Павел Погребняк выступает за "Урал" с лета 2018-го года присоединившись к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Погребняка 4 гола в 14-ти матчах за "Урал" в РПЛ и Кубке России.
Жена Погребняка: муж между делом сказал: "Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!" (фото)
Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала, как следит за своим внешним видом в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!