Напомним, что румынский специалист работал в российском клубе в сезоне-2016/2017. При нем "Зенит" взял Суперкубок России.
- Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всё это происходило. Он опять захотел вернуть "совок"!
Орлов: при Петржеле из команды ушёл "совок", который висел над командой. Он привнёс европейский дух, свободу
И вот пришёл Луческу в "Зенит" — музыка в раздевалке перестала играть, в самолёте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весёлая, живая — прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка… Я румына "Тень Чаушеску" называл.
Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие, - приводит слова Орлова "Чемпионат".
После 22-х туров текущего сезона "Зенит" занимает первое место с отрывом в девять очков.
Орлов: Луческу пытался убрать в "Зените" свободу. Он опять захотел вернуть "совок"!
Популярный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал период работы в "Зените" тренера Мирче Луческу.
Фото: РИА Новости
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