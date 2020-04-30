Орлов: Луческу пытался убрать в "Зените" свободу. Он опять захотел вернуть "совок"!

Популярный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал период работы в "Зените" тренера Мирче Луческу.
Фото: РИА Новости
Напомним, что румынский специалист работал в российском клубе в сезоне-2016/2017. При нем "Зенит" взял Суперкубок России.

- Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всё это происходило. Он опять захотел вернуть "совок"!

Орлов: при Петржеле из команды ушёл "совок", который висел над командой. Он привнёс европейский дух, свободу

И вот пришёл Луческу в "Зенит" — музыка в раздевалке перестала играть, в самолёте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весёлая, живая — прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка… Я румына "Тень Чаушеску" называл.

Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие, - приводит слова Орлова "Чемпионат".

После 22-х туров текущего сезона "Зенит" занимает первое место с отрывом в девять очков.


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Теги: Орлов Зенит Луческу
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