Шалимов: я за то, чтобы чемпионат прекратился, а "Ахмат" остался в РПЛ

Наставник грозненского клуба Игорь Шалимов поделился мнением по поводу досрочного завершения чемпионата России.

Фото: ФК "Ахмат"

РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен. В России на сегодняшний день зафиксировано около 150-ти тысяч заражений коронавирусом.Напомним, что после 22-х туров "Ахмат" занимает последнее место в РПЛ.- Я, конечно, за то, чтобы чемпионат прекратился, а "Ахмат" остался в РПЛ. Если бы я сказал, что мы все тут за то, чтобы доиграть чемпионат, то игроки и все, кто желает добра "Ахмату", сказали бы, что у меня с головой не все в порядке.Поэтому позиция наша понятна, исходя из того места, которое мы занимаем в таблице. Если отбросить это, то исходя из ситуации с коронавирусом в стране, — сказал Шалимов в интервью каналу "Футбольный Биги".