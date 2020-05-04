Напомним, что вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
- У Фролова все не так уж и плохо. Когда люди начинают говорить за все 140 млн, что у народа у нас все так, а где этот народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, то пожму ему руку, но отвечать за весь народ… Ну получил он поддержку от 140 человек в комментариях, это что, народ? Для меня нет, я не знаю, кто это такие.
Кто может говорить за народ? Надо брать интервью у рабочих, просто их читать никто не будет, они никому не интересны, поэтому от их имени выступают люди, которые чувствуют себя хорошо, — сказал Шалимов в интервью каналу !Футбольный Биги".
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?
Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов
"Ну получил он поддержку от 140 человек в комментариях, это что, народ?" Шалимов - об интервью Фролова
Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал скандальное интервью вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Фото: Rusfootball.info
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