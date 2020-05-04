"Ну получил он поддержку от 140 человек в комментариях, это что, народ?" Шалимов - об интервью Фролова

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал скандальное интервью вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова.

Фото: Rusfootball.info

Напомним, что вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.- У Фролова все не так уж и плохо. Когда люди начинают говорить за все 140 млн, что у народа у нас все так, а где этот народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, то пожму ему руку, но отвечать за весь народ… Ну получил он поддержку от 140 человек в комментариях, это что, народ? Для меня нет, я не знаю, кто это такие.Кто может говорить за народ? Надо брать интервью у рабочих, просто их читать никто не будет, они никому не интересны, поэтому от их имени выступают люди, которые чувствуют себя хорошо, — сказал Шалимов в интервью каналу !Футбольный Биги".