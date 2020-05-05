Бывший судья Николаев: матч ЦСКА - "Спартак" без скандалов могли бы отработать Карасев, Безбородов, Еськов, Иванов

Закончивший профессиональную карьеру арбитр Алексей Николаев назвал судей РПЛ, которые смогли бы отработать главное дерби страны без скандалов.

Фото: cskanews.com