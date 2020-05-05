Отметим, что Алексей Николаев является рекордсменом РПЛ по количеству матчей в премьер-лиге (226).
- В РПЛ все арбитры – хорошего уровня. Не думаю, что кто-то там занял место не по праву. Просто кому-то пока не хватает стабильности.
Лакмусовая бумажка для судьи – дерби "Спартак" – ЦСКА. Сейчас есть 3-4 арбитра, которые могут спокойно отработать такой матч. Без нареканий и скандалов.
Карасев? Да. Безбородов? Да. Я бы [ещё] в этот список добавил Алексея Еськова и Сергея Иванова, - приводит "СЭ" слова Николаева.
"Кому-то прощалось все". Рефери Николаев - о работе главы судейства Егорова
Бывший судья Николаев: матч ЦСКА - "Спартак" без скандалов могли бы отработать Карасев, Безбородов, Еськов, Иванов
Закончивший профессиональную карьеру арбитр Алексей Николаев назвал судей РПЛ, которые смогли бы отработать главное дерби страны без скандалов.
Фото: cskanews.com
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