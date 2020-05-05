"Кому-то прощалось все". Рефери Николаев - о работе главы судейства Егорова

Закончивший профессиональную карьеру арбитр Алексей Николаев рассказал о сложностях отношений с бывшим главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым.

Фото: "СЭ"