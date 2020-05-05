Напомним, что Егоров ушел в отставку с руководящего поста в январе этого года. Ряд клубов РПЛ был недоволен работой арбитров на матчах лиги.
Гинер: Егоров - конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится
Место Егорова занял венгерский специалист Виктор Кашшаи.
- Почему перестал судить? Возраст берет свое. В 2017-м получил травму голеностопа, периодически о себе напоминает. Мешает сдавать нормативы. На меня еще давило психологически то, что совершенно не чувствовал поддержки нового руководства ДСИ. Александра Егорова? Не только его.
У Александра Егорова личные отношения с арбитрами превалировали над профессиональными? Да это и не секрет. Кому-то прощалось все, даже после "двоек" люди спокойно выходили судить в следующем туре. А кого-то за мелкую ошибку отстраняли, - приводит "СЭ" слова Николаева.
Отметим, что Алексей Николаев является рекордсменом РПЛ по количеству матчей в премьер-лиге (226).
Чемпионат России был приостановлен до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
"Кому-то прощалось все". Рефери Николаев - о работе главы судейства Егорова
Закончивший профессиональную карьеру арбитр Алексей Николаев рассказал о сложностях отношений с бывшим главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым.
Фото: "СЭ"
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