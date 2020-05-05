Евсеев ответил на вопрос, обязан ли "Спартак" играть в свой фирменный футбол

Напомним, что Тедеско возглавил Народную команду осенью прошлого года. После 22-х туров команда располагается на восьмой строчке.
- Тедеско играет, как "Уфа"? Если все возобновится, мы будем через тур играть со "Спартаком", проанализируем.
Он играл и в "Шальке" в эту схему. Всегда говорили: "спартаковский" футбол. Пришел Тедеско — я слова такого про него не слышу. Все всем довольны.
Должен ли быть у "Спартака" спартаковский футбол? Я не знаю. На первом месте находится результат. Есть он — хорошо. Нет — значит, проблемы, - приводит слова Евсеева "СЭ".
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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился, как он относится к игровым принципам наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: "Матч ТВ"
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