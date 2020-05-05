Евсеев ответил на вопрос, обязан ли "Спартак" играть в свой фирменный футбол

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился, как он относится к игровым принципам наставника красно-белых Доменико Тедеско.

Фото: "Матч ТВ"