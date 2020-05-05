Ранее становилось известно, что в услугах российского футболиста были заинтересованы итальянские "Милан" и "Ювентус".
Орещук рассказал, что Алексея Миранчука дважды просматривала "Барселона"
- Это правда, что "Ювентус" интересовался Алексеем Миранчуком. У меня есть источники!
Готов ли он к Европе? Лёша — один из самых ярких игроков чемпионата России. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет. Плюс он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как "Ювентус". Насколько я знаю, более конкретное предложение было из "Милана". Если он решит попробовать, то это будет правильно решение, - приводит слова игрока Sport24.
Тугарев: никаких тяжелых переговоров насчёт временного понижения зарплаты в "Локо" не было
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в РПЛ. В текущем сезоне Тугарев провел пять матчей в рамках чемпионата России.
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
Тугарев: это правда, что "Ювентус" интересовался Алексеем Миранчуком
Хавбек "Локомотива" Роман Тугарев подтвердил, что его одноклубником Алексеем Миранчуком интересовался туринский "Ювентус".
Фото: ФК "Локомотив"
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