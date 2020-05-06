Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет

Руководство железнодорожников приняло решение расстаться с легендой красно-зелёных.
Фото: Rusfootball.info
Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, переговоры "Локо" со сменщиком Сёмина Николичем были проведены ещё в декабре, стороны подписали договор о намерениях и даже определили зарплату сербскому специалисту - 1,2 млн евро в год.

Сообщается, что Сёмина могли уволить ещё зимой, но специалиста отстоял гендиректор РЖД Олег Белозёров.

Ключевым эпизодом за последнее время стало открытое письмо Сёмина, который принял сторону футболистов, которые не хотели идти на временное понижение зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

"Локомотив" всё-таки договорился о снижении зарплат игроков. Сёмин только подставил себя и футболистов

- Контракт Сёмина с "Локомотивом" истекает 31 мая. По нашим данным, с 90-процентной вероятностью он продлён не будет, - сообщает источник.

Отметим, что "Локомотив" после 22-х туров идет на второй строчке РПЛ. В сезоне 2017/2018 московский клуб под руководством Семина выиграл первое чемпионство за 14 лет.

Все говорят, что не знают, кто такой Николич. Изучаем карьеру серба, которого отправляют в "Локомотив"


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Теги: Семин Локомотив Николич
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