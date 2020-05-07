Напомним, что права на игрока принадлежат "Крыльям Советов". За красно-белых Соболев играет на правах аренды до конца сезона.
"Мы тебя хотим выкупать". Соболев рассказал, что "Спартак" предложил ему полноценный контракт
- "Лечче"? Это было, у меня контракт был на руках. Но это было за день до закрытия трансферного окна, я не успел просто подумать. Это же переезд не просто в другую команду, а в другую страну.
Понятно, что и я "не фонтан", думаю, что уехал бы, но времени не было. Сутки были на раздумье, я не решился, испугался, - сказал Соболев в интервью Евгению Савину.
В чемпионате России Соболев провёл за "Спартак" четыре игры, в которых не сумел отличиться. В 18 матчах за "Крылья Советов" форвард забил 10 голов.
Соболев признался, что мог перейти в клуб Серии А
Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал, что держал в руках контракт предложенный "Лечче".
Фото: ФК "Спартак"
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