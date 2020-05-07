Напомним, что права на игрока принадлежат "Крыльям Советов". За красно-белых Соболев играет на правах аренды до конца сезона.
- Когда нас отправляли на карантин 3 апреля, было собрание, мы пообщались с Томасом Цорном, он сказал: "Все довольны — тренер, Федун — мы тебя хотим выкупать".
Сейчас уже должны общаться с агентом, я не вникаю, пока ни с кем не связывался, - сказал Соболев в интервью Евгению Савину.
Полугодовая аренда Соболева обошлась "Спартаку" в 500 тыс.евро. За полноценный выкуп "красно-белые" должны заплатить ещё 4,5 млн евро.
В чемпионате России Соболев провёл за "Спартак" четыре игры, в которых не сумел отличиться. В 18 матчах за "Крылья Советов" форвард забил 10 голов.
"Мы тебя хотим выкупать". Соболев рассказал, что "Спартак" предложил ему полноценный контракт
Нападающий Александр Соболев, выступающий за "Спартак" на правах аренды, признался, что ему предложили стать полноценным игроком московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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