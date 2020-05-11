Смолов приступил к тренировкам в составе "Сельты", не пройдя карантин (видео)

Отметим, что занятия будут проходить в маленьких группах по 5-6 человек с использованием перчаток и масок.
Журналисты сняли на видео прибывшего на тренировки Федора Смолова.
"Жених внучки Ельцина спокойно летает из России в Испанию, пока других штрафуют". Гордон написала Смолову
Напомним, что Смолов вернулся в Испанию из России лишь неделю назад. Таким образом россиянин не прошел 14-дневный карантин.
Smolov en su entrada a A Madroa dijo en perfecto castellano sentirse "muy bien" #Celta @desmarquecelta pic.twitter.com/0HTFLHdS0I— Alberto Bravo (@ABravoCameselle) May 11, 2020
Напомним, 30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах полугодичной аренды из "Локомотива". Россиянин забил один гол в рамках шести матчей текущего сезона.