Широков: команду Карреры собрал Аленичев

Напомним, что Аленичев был уволен после поражения от АЕКа в квалификации Лиги Европы. "Спартак" под его руководством провёл один матч в рамках РПЛ в том сезоне.
Команду возглавил помощник Аленичева Массимо Каррера.
- Безусловно, Аленичев собирал эту команду, но чего-то его тренерскому штабу не хватило, может, тех же мотивационных возможностей, все-таки Дмитрий Анатольевич более спокойный специалист, а Каррера итальянец, весь кипит, туда-сюда.
Но неизвестно, как сыграли бы с Аленичевым на самом деле. Да, его убрали, но команду по большому счету он собрал, и команда играла в тот футбол, который он ставил. Понятно, что чуть добавили в агрессивности, больше стали прессинговать и отнимать мячи на половине поля соперников, но может быть, они отрабатывали и до этого, я лично этого не знаю.
Ну и плюс удача, которая была, она может быть и была с Аленичевым, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".
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Бывший игрок сборной России Роман Широков выразил мнение по поводу роли экс-наставника "Спартака" в чемпионстве по итогам сезона 2016/2017.
Фото: ФК "Спартак"
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