Ранее стало известно, что регион стал одним из самых проблемных в условиях пандемии коронавируса. В Дагестане зафиксировано 3553 случаев заражения COVID-19, это пятый результат среди всех регионов в России.
- Это связано с игнорированием возможных последствий вируса. И с некоторыми сильными традициями народа. У людей свой образ жизни, от него не хотят отказываться ни при каких обстоятельствах.
Превалировали такие настроения: "Мы не боимся никаких вирусов". Какие традиции? Похороны, посещение мечети. Много людей собиралось. Порой очень много.
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Это было на начальном этапе, что и способствовало распространению болезни. И, конечно, надо признать, что оказались не готовы к коронавирусу, - приводит "СЭ" слова Гаджиева.
Гаджиев: в Дагестане превалировали настроения "мы не боимся никаких вирусов"
Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал обстановку в республике Дагестан.
Фото: ФК "Амкар"
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