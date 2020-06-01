Ранее бывший игрок и функционер "Зенита" рассказал, что Гегечкори позволял себя оскорбительные высказывания в адрес петербургского клуба.
"На *** вертел ваш "Зенит". Малафеев рассказал о словах агента Ахметова в адрес питерского клуба
- С Малафеевым я ни об одном футболисте не разговаривал. По всем своим футболистам я всегда общался напрямую с Александром Дюковым (экс-глава "Зенита", прим. Rusfootball.info).
Оскорбительное выражение в адрес клуба? Малафеев не должен себя отождествлять с клубом. Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично... - приводит слова агента metaratings.
Напомним, что вчера Малафеев объявил об уходе из питерского клуба.
В текущем сезоне в составе ЦСКА Ахметов провёл 21 матч, забил два гола и сделал ассист.
Агент Ахметова: оскорбительное выражение в адрес "Зенита"? Малафеев не должен себя отождествлять с клубом
Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори прокомментировал высказывания экс-заместителя спортивного директора "Зенита" Вячеслава Малафеева.
Фото: "Бизнес Online"
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